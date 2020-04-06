В Рязанской области арестовали убийцу пяти человек

Как сообщили в СУ СК по региону, поздним вечером 4 апреля этого года 32-летний житель села Елатьма Касимовского района Рязанской области в процессе ссоры застрелил из охотничьего ружья пятерых граждан. Мужчину задержали.
В СК отметили, что в ходе допроса задержанный сознался, что стрелял в людей, и объяснил это якобы требуемой в той ситуации обороной.
«Сейчас по ходатайству следователя суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде ареста», - цитирует RNS СК РФ.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Статья предполагает убийство двух или более лиц.
«Следователи установят объективные обстоятельства этого преступления, для чего сейчас осуществляются следственные действия. В частности, назначили требуемые судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей и очевидцев случившегося», - пояснили представители СК.