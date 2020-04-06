В России продавать маски, перчатки и защитную одежду разрешили только аптекам

Авторы телеграм-канала пишут, что судя по постановлению, власти России не верят в невидимую руку рынка, а также в ее способность удовлетворить потребность в марле, защитных масках и медицинских перчатках. Члены российского правительства верят лишь в централизованное распределение и снабжение.