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В России продавать маски, перчатки и защитную одежду разрешили только аптекам

6 апреля 2020, 14:54
Фото: pxhere.com
СМИ опубликовали постановление Кабинета министров Российской Федерации «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

Из документа следует, что розничной торговлей марлей, медицинскими масками и перчатками, респираторами и защитной одеждой могут заниматься исключительно лицензированные аптеки. Оптовую торговлю, перечисленной выше продукцией, имеют право вести лишь региональные операторы, информирует телеграм-канал «Мейстер».

В каждом субъекте РФ оператором становится организация, у которой есть лицензия на реализацию лекарственных препаратов от гемофилии, муковисцидоза и ряда заболеваний по списку из постановления правительства России от 2018 года.

Всероссийским оператором-координатором назначили корпорацию «Росхимзащита». Установлены предельная розничная и оптовая торговые надбавки. Первая не может превышать 10 копеек за изделие, вторая - 10% отпускной цены.

Авторы телеграм-канала пишут, что судя по постановлению, власти России не верят в невидимую руку рынка, а также в ее способность удовлетворить потребность в марле, защитных масках и медицинских перчатках. Члены российского правительства верят лишь в централизованное распределение и снабжение.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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