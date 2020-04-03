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«Почта России» сократила сроки доставки

3 апреля 2020, 14:20
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Почта России» объявила о сокращении сроков доставки по более чем 136 тыс. направлений. Сроки пересылки между 421 городом, население которых превышает 50 тыс человек, также будут сокращены.

В среднем посылки будут доставлены на три дня быстрее, пишет газета «Известия». «Изменения коснутся 50% всех объемов доставляемых посылок. Сюда входят все отправления, пересылаемые наземным способом, — с помощью курьерского сервиса или с выдачей в отделениях почтовой связи, пунктах выдачи заказов, через почтоматы», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 3 апреля.

В 2019 году «Почта России» сократила сроки доставки в городах с населением выше 100 тыс. человек. «С учетом эпидемиологической ситуации и ограничительных мер сейчас особенно важно, чтобы покупатель мог получать онлайн-заказы по всей территории страны по оптимальным ценам и в комфортные для него сроки. Соответственно, интернет-магазинам необходимо отправлять товары в любой регион РФ на дом или близко к дому получателя. «Почта России» может помочь в этом вопросе и населению, и бизнесу».

Развитие логистической инфраструктуры «Почты России» и наращивание темпов сортировки почтовых отправлений на каждом этапе дают возможность покупателям вовремя и быстро получить свои посылки, а представителям электронной коммерции увеличить объемы поставок, чтобы удовлетворять возросший спрос», — сказал заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

Он добавил, что развитие логистической инфраструктуры «Почты России» и увеличение темпов сортировки дают возможность покупателям вовремя и быстро получить свои посылки. А представители электронной коммерции смогут увеличить объемы поставок с учетом возросшего спроса.

Почта России также расширила на всю территорию страны географию вручения отправлений, пересылаемых в рамках услуги для интернет-магазинов «Посылка онлайн». Корпоративные клиенты смогут сдавать посылки в 451 центре выдачи и приема посылок, что особенно важно для представителей МСП. В рамках этой услуги «Почта России» предлагает выгодные тарифы между областными центрами и малыми населенными пунктами. Фиксированный тариф снижен с 5 кг до 3 кг, что по ряду направлений позволит экономить на доставке среднегабаритных отправлений. Максимально допустимый вес отправления составляет 20 кг. Дополнительную информацию о тарифах и адресах ЦВПП можно найти на официальном сайте «Почты России» pochta.ru.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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