В 2019 году «Почта России» сократила сроки доставки в городах с населением выше 100 тыс. человек. «С учетом эпидемиологической ситуации и ограничительных мер сейчас особенно важно, чтобы покупатель мог получать онлайн-заказы по всей территории страны по оптимальным ценам и в комфортные для него сроки. Соответственно, интернет-магазинам необходимо отправлять товары в любой регион РФ на дом или близко к дому получателя. «Почта России» может помочь в этом вопросе и населению, и бизнесу».