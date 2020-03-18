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Posted 18 марта 2020, 08:08

Published 18 марта 2020, 08:08

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Из Уфы отменили рейсы в страны ближнего зарубежья и Анталию

Из Уфы отменили рейсы в страны ближнего зарубежья и Анталию

18 марта 2020, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Подробную информацию об отмене рейсов предоставили в госкомтрансе Башкирии, известно также, куда обращаться по вопросам возврата билетов.

По данным ведомства, к текущему моменту отменены рейсы в Анталью, Баку, Ташкент, Душанбе и Ереван.

Рейс Анталья-Уфа-Анталья авиакомпании Red Wings отменен с 3 по 24 апреля.По вопросу возврата билетов рекомендовано обращаться по телефону +7 (495) 212 12 51.

Также с 19 марта по 30 апреля отменили рейс Уфа-Баку-Уфа авиакомпании Buta Airways. По вопросам возврата билетов пассажиров попросили обращаться в авиакомпанию по телефону +994 12 493 14 14. В Баку также отменен в период с 20 марта по 24 апреля рейс Уфа-Баку-Уфа авиакомпании NordStar. По вопросам возврата билетов просим вас обращаться в авиакомпанию по телефону 8-800-700-8-007.

Отменен также и рейс с Уфа-Ташкент-Уфа авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в период с 18 марта по 1 апреля. По вопросу возврата билетов нужно обращаться по телефону +998 78 140 02 00.

С 19 марта по 29 апреля отменили также и рейс Уфа-Душанбе-Уфа авиакомпании «Уральские авиалинии» отменен. По вопросам возврата билетов просим вас обращаться в авиакомпанию по телефону: 8-800-7700-262 .

Отменен и рейс авиакомпании «Азимут» Уфа-Ереван-Уфа. По вопросам возврата билетов просим вас обращаться в авиакомпанию по телефону 8-863-302-02-20.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Задержка рейса#Задержка рейсов
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