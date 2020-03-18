Из Уфы отменили рейсы в страны ближнего зарубежья и Анталию

Также с 19 марта по 30 апреля отменили рейс Уфа-Баку-Уфа авиакомпании Buta Airways. По вопросам возврата билетов пассажиров попросили обращаться в авиакомпанию по телефону +994 12 493 14 14. В Баку также отменен в период с 20 марта по 24 апреля рейс Уфа-Баку-Уфа авиакомпании NordStar. По вопросам возврата билетов просим вас обращаться в авиакомпанию по телефону 8-800-700-8-007.