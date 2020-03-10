Динар Гильмутдинов предупредил жителей Башкирии об опасности на дорогах

Posted 10 марта 2020, 09:16
Published 10 марта 2020, 09:16
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Глава баширской госавтоинспекции обратил внимание жителей республики на состояние дорог. Динар Гильмутдинов отметил, что сейчас за рулем нужно быть особенно внимательными.
Причинами такой осторожности он назвал перепады ночных и дневных температур воздуха в межсезонья. По его словам, это приводит к ухудшению видимости.
«Будьте внимательны и аккуратны за рулём!», – отметил Гильмутдинов.