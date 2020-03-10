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Posted 10 марта 2020, 09:16

Published 10 марта 2020, 09:16

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Динар Гильмутдинов предупредил жителей Башкирии об опасности на дорогах

Динар Гильмутдинов предупредил жителей Башкирии об опасности на дорогах

10 марта 2020, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главный инспектор ГИБДД обратился жителям Башкирии с важной просьбой.

Глава баширской госавтоинспекции обратил внимание жителей республики на состояние дорог. Динар Гильмутдинов отметил, что сейчас за рулем нужно быть особенно внимательными.

Причинами такой осторожности он назвал перепады ночных и дневных температур воздуха в межсезонья. По его словам, это приводит к ухудшению видимости.

«Будьте внимательны и аккуратны за рулём!», – отметил Гильмутдинов.

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