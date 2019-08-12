В Башкирии в ДТП пострадали четыре человека – Динар Гильмутдинов
Вчера, 17:37ПроисшествияМинзаля АскароваФото: ГИБДД РБ
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Авария произошла в Белорецком районе.
18-летний уроженец Белорецка на перекрестке неравнозначных дорог отказался уступить "Chevrolet Niva» и столкнулся с ним. Сам он был за рулем "Chevrolet Lanos". Об этом в своем блоге рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП три пассажира незадачливого водителя – молодые люди 18 и 19 лет оказались в больнице. С травмами была госпитализирована и пассажирка другого автомобиля – 55-летняя женщина из Сибая.
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