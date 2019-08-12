В Башкирии в ДТП пострадали четыре человека – Динар Гильмутдинов

18-летний уроженец Белорецка на перекрестке неравнозначных дорог отказался уступить "Chevrolet Niva» и столкнулся с ним. Сам он был за рулем "Chevrolet Lanos". Об этом в своем блоге рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.