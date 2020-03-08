Женщины получили поздравление от Владимира Путина

Путин подчеркнул, что 8 марта необычная дата в календаре - это настоящий праздник улыбок, цветов, а также хорошего настроения. Президент отметил, что мужчины поздравляют сегодня своих матерей, жен, дочерей, коллег, подруг, родственниц и пр. Он отметил, что сильный пол не перестает восхищаться способностью российских женщин создавать уют, заботиться о близких и, одновременно с этим, строить карьеру, успешно учиться и быть хорошими матерями, сообщается на официальном сайте Кремля.