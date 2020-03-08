mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Женщины получили поздравление от Владимира Путина

8 марта 2020, 14:03
Фото: kremlin.ru
Глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с официальным видеообращением, в котором поздравил женщин с 8 марта. Соответствующий ролик размещен на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что 8 марта необычная дата в календаре - это настоящий праздник улыбок, цветов, а также хорошего настроения. Президент отметил, что мужчины поздравляют сегодня своих матерей, жен, дочерей, коллег, подруг, родственниц и пр. Он отметил, что сильный пол не перестает восхищаться способностью российских женщин создавать уют, заботиться о близких и, одновременно с этим, строить карьеру, успешно учиться и быть хорошими матерями, сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что сегодня в российских семьях матери учат дочерей доброте, заботе и любви с самого детства. По словам президента, такая передача опыта из поколение в поколение позитивно отразиться на развитии общества в целом.

В завершении президент Путин пожелал всем россиянкам счастья в этот светлый праздник. Он подчеркнул, что многие вещи сегодня зависят от мужчин, но они, в свою очередь, постараются превратить каждый день в праздник, а не только 8 марта.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44