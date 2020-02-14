Книги, игрушки и другие товары для детей представили на выставке Kids Russia

На сегодняшний день специалисты сходятся во мнении, что умение ориентироваться в информационном пространстве — ключевой навык для развития современного ребенка. Так, представители компании «Бином детства» провели презентацию специально разработанных для этой цели товаров для малышей от нуля до трех лет.