Новые поправки ЕР смогут продлить действие программы материнского капитала

Что касается ситуации в отдельных регионах, то для примера можно выделить Республику Башкортостан. Здесь сформировали особую систему обеспечения демографического роста. Кроме того, секретарь республиканского отделения ЕР Радий Хабиров держит этот вопрос на особом контроле. На этот момент актуальным является сентябрьский указ главы республики, согласно которому, местное население к 2024 году должно будет достигнуть 4 млн 100 тысяч человек.