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Posted 10 февраля 2020, 08:01

Published 10 февраля 2020, 08:01

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Росреестре объяснили, почему в Башкирии стали чаще наследовать квартиры

В Росреестре объяснили, почему в Башкирии стали чаще наследовать квартиры

10 февраля 2020, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным регионального управления, в 2019 году было зарегистрировано на 18% больше свидетельств о праве на наследство, чем в 2018-м.

Всего, передает РБК-Уфа со ссылкой на республиканский Росреестр, в 2019 году было зарегистрировано 38 878 прав. Издание сообщает, что по мнению экспертов рост вызван изменением законодательства.

Так, с 1 февраля 2019 года нотариусы обязаны направлять документы в Росреестр без участия правообладателя, ранее наследники не регистрировали свое право в Россреестре, оформив документы только у нотариуса, так как затягивание визита может вызвать проблемы для последующих наследников, сообщил руководитель Управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец.

По данным Росреестра, выросло также количество договоров участия в долевом строительстве – до 15 339, на 29%. Динамику специалисты связывают с активным вводом многоквартирных жилых домов. Выросло на 5% также количество жителей, которые получили жилье в дар – 27 144 жителя.

Рост также наблюдается на основании брачных договоров и решении судов. Число договоров купли-продажи в то же время упало на 5,3%.

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