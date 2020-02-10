В Росреестре объяснили, почему в Башкирии стали чаще наследовать квартиры

Так, с 1 февраля 2019 года нотариусы обязаны направлять документы в Росреестр без участия правообладателя, ранее наследники не регистрировали свое право в Россреестре, оформив документы только у нотариуса, так как затягивание визита может вызвать проблемы для последующих наследников, сообщил руководитель Управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец.