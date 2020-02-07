В Уфе 25-летний заключенный решил поджечь колонию из-за отказа в свидании с любимой

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 25-летний заключенный, отбывавший срок в уфимской исправительной колонии 13, работал в пожарной охране. Ввиду своей занятости в стенах учреждения, он мог спокойно передвигаться по его территории. В мае 2018 года мужчина решил обратиться к начальнику колонии с заявлением о свидании со своей возлюбленной – гражданской женой.
Начальник колонии решил не идти на встречу и в свидании отказал. Тогда заключенный решил пойти на крайние меры - устроил поджог здания хозблока. Часть здания колонии была повреждена огнем. Своей протестной акцией молодой человек причинил ущерб колонии на 3 млн 800 тысяч рублей.
Вину свою он признал, теперь ему грозит новый срок.