В Уфе 25-летний заключенный решил поджечь колонию из-за отказа в свидании с любимой

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 25-летний заключенный, отбывавший срок в уфимской исправительной колонии 13, работал в пожарной охране. Ввиду своей занятости в стенах учреждения, он мог спокойно передвигаться по его территории. В мае 2018 года мужчина решил обратиться к начальнику колонии с заявлением о свидании со своей возлюбленной – гражданской женой.