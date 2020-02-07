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В Уфе 25-летний заключенный решил поджечь колонию из-за отказа в свидании с любимой

7 февраля 2020, 04:36
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Молодого заключенного исправительной колонии 13 в Уфе обвинили в поджоге.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 25-летний заключенный, отбывавший срок в уфимской исправительной колонии 13, работал в пожарной охране. Ввиду своей занятости в стенах учреждения, он мог спокойно передвигаться по его территории. В мае 2018 года мужчина решил обратиться к начальнику колонии с заявлением о свидании со своей возлюбленной – гражданской женой.

Начальник колонии решил не идти на встречу и в свидании отказал. Тогда заключенный решил пойти на крайние меры - устроил поджог здания хозблока. Часть здания колонии была повреждена огнем. Своей протестной акцией молодой человек причинил ущерб колонии на 3 млн 800 тысяч рублей.

Вину свою он признал, теперь ему грозит новый срок.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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