В Башкирии появились кадры избиения сотрудницы ломбарда

Пользователи социальных сетей привлекли внимание к инциденту, который произошел в ломбарде в Нефтекамске.
По словам местных жителей, этот ломбард находится в городе возле западного рынка. В распространяемом видео незнакомец ворвался в помещение и прямиком направился к девушке, под ее крики пинал ногами и был по лицу.
В МВД по Башкирии эту информацию подтвердили, отметив, что на место происшествия следственно-оперативная группа уже выезжала.
Местные жители также распространяют фото молодого парня, однако, по данным полиции, личность еще не установлена.