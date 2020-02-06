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В Башкирии появились кадры избиения сотрудницы ломбарда

6 февраля 2020, 11:33
Фото: Инцидент_Нефтекамск
Информация о произошедшем распространяется в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей привлекли внимание к инциденту, который произошел в ломбарде в Нефтекамске.

По словам местных жителей, этот ломбард находится в городе возле западного рынка. В распространяемом видео незнакомец ворвался в помещение и прямиком направился к девушке, под ее крики пинал ногами и был по лицу.

В МВД по Башкирии эту информацию подтвердили, отметив, что на место происшествия следственно-оперативная группа уже выезжала.

Местные жители также распространяют фото молодого парня, однако, по данным полиции, личность еще не установлена.

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