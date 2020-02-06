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У 25 жителей Башкирии, прибывших из Китая, нашли вирусную инфекцию

6 февраля 2020, 04:27
Фото: pravitelstvorb.ru
На территории республики зарегистрировано 25 случаев заражения ОРВИ у людей, прибывших из Китая.

Об этом сообщил накануне заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Александр Жеребцов на первом заседании оперативного штаба по борьбе с недопущению коронавирусной инфекции на территории республики.

Как сообщает Башинформ, ОРВИ заразились 15 уфимцев, 7 жителей из Учалов, Туймазов, Белорецка, Стерлитамака, Мелеуза. У пяти из них по состоянию на 5 февраля коронавирусную инфекцию не нашли. Двое выписались из больницы, остальные проходят лечение. Сообщается, также, что места их проживания после госпитализации продезинфицировали.

Также наблюдают и за остальными пассажирами рейсов Санья-Уфа. Напомним, что 30 января в Уфу прибыл последний борт из Китая. 348 пассажиров были тщательно осмотрены специалистами Роспотребнадзора, инфекционистами на предмет заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время авиасообщение с Китаем прекращено.

Всего за период наблюдения были осмотрены 716 человек, 331 человек из них - жители нашей республики. Ни у кого из них коронавируса обнаружено не было.

Тем не менее, в правительстве решили организовать оперативный штаб по недопущению инфекции на территории республики. На первое его заседание пригласили лишь отдельных журналистов, часть заседания шла в закрытом режиме.

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