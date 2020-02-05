В школе Салехарда обвалился потолок

Как сообщает издание muksun.fm. речь идет о средней школе №4. В результате происшествия никто не пострадал.
На опубликованных фото видно обвалившуюся штукатурку и опасно висящую на проводах лампу. Отмечается, что зданию 38 лет - его возвели в 1982 году.
Информацию о произошедшем подтвердили в администрации города.
Отмечается, что также произошло намокание штукатурки на первом этаже. На данный момент произведен демонтаж потолка, чтобы избежать его дальнейшего обрушения. Также на время ликвидации последствий в школе отключили электричество.
Специалисты провели проверку отопления здания. На данный момент образовательное учреждение работает в обычном режиме.
Также администрация школы организовала беседу с родителями учеников.
Стоит подчеркнуть, что летом прошлого года в здании проводился косметический ремонт. но после стали поступать жалобы на то, что детям холодно учиться на первом этаже, а также заниматься в спортзале.
Сообщается, что в текущем году в Салехарде начнут строить еще одну школу на 800 мест на территории микрорайона Богдана Кнуянца, куда после перейдет часть учеников школы №4.