В правительстве Башкирии создали штаб по мониторингу коронавируса

Первое заседание штаба провел вице-премьер республики Андрей Назаров, который отметил, что в республике не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекции. Чиновник отметил, что в правительстве будут делать все для того, чтобы инфекция не проявилась на территории республики.
Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов, в свою очередь добавил, что в России официально зарегистрированы всего два случая заболевания коронавирусной инфекцией - в Забайкалье и Тюменской области.
Он также отметил, что в республике занимаются мониторингом эпидемобстановки. В уфимском аэропорту по-прежнему тщательно проверяют всех прибывших туристов из Вьетнама и Таиланда.
Напомним, что авиасообщение полностью с Китаем прекращено.