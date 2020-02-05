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В правительстве Башкирии создали штаб по мониторингу коронавируса

5 февраля 2020, 14:54
Фото: pravitelstvorb.ru
В Белом доме состоялось первое заседание, посвященное недопущению вируса на территории Башкортостана.

Первое заседание штаба провел вице-премьер республики Андрей Назаров, который отметил, что в республике не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекции. Чиновник отметил, что в правительстве будут делать все для того, чтобы инфекция не проявилась на территории республики.

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов, в свою очередь добавил, что в России официально зарегистрированы всего два случая заболевания коронавирусной инфекцией - в Забайкалье и Тюменской области.

Он также отметил, что в республике занимаются мониторингом эпидемобстановки. В уфимском аэропорту по-прежнему тщательно проверяют всех прибывших туристов из Вьетнама и Таиланда.

Напомним, что авиасообщение полностью с Китаем прекращено.

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