В правительстве Башкирии создали штаб по мониторингу коронавируса

Первое заседание штаба провел вице-премьер республики Андрей Назаров, который отметил, что в республике не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекции. Чиновник отметил, что в правительстве будут делать все для того, чтобы инфекция не проявилась на территории республики.