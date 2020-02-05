Легенда возрождается: подведены итоги работы АО «Башспирт» за год с новой командой

В Уфе прошло годовое собрание Совета директоров АО «Башспирт», на котором были подведены итоги работы за 2019 год и озвучены планы деятельности компании на 2020 год.
Как подчеркнул председатель Совета директоров компании Александр Сидякин, её руководство считает одним из основных принципов своей работы — открытость, поэтому готово подробно рассказать о делах холдинга, который является вторым крупнейшим налогоплательщиком в Башкирии. В заседании также приняли участие министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, председатель Госкомторговли РБ Алексей Гусев.
Оказалось, что у «Башспирта» по итогам 2019 года накопилось много хороших новостей. Отметим, что весь этот период АО «Башспирт» работало под руководством новой команды менеджеров.
Курс «жидкой валюты»
Если говорить об экономических результатах деятельности, то по итогам прошлого года «Башспирт» произвел 4 млн 221 тысячу дал продукции, превысив прошлогодние показатели на 5%. Реализация алкогольной продукции составила 4 млн 111 тысяч дал, также существенно превысив уровень 2018 года на 4%.
Финансовые показатели также выглядят внушительно. Сумма доходов за 2019 год — 16 млрд 392 млн рублей (больше прошлогоднего уровня на 582 млн рулей), налогов уплачено — 10 млрд 892 млн рублей, из них в казну республики поступило 3 млрд 692 млн рублей (на 809 млн рублей больше, чем в 2018 году).
— 809 млн рублей — это примерная стоимость строительства одной современной школы, — уточнил Александр Сидякин.
Предварительная сумма чистой прибыли компании за прошлый год достигла 170 млн рублей, этот показатель немного меньше, чем было в 2018 году, но с учетом того количества преобразований, которые прошли в разных сферах деятельности «Башспирта», он выглядит вполне весомо.
— Важно отметить, что «Башспирт» является успешно работающей государственной компанией, — отметил генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов.
О многих новых проектах «Башспирта» мы рассказывали ранее в своих публикациях. Это и строительство завода «Башбиоспирт», который позволит повысить производство алкогольной продукции до 7,5 млн декалитров к год, и запуск автоматизированного распределительного центра в Булгаковском районе, и открытие флагманского магазина «Тантана» в Уфе, и освоение новых марок продукции, которая уже получила заслуженное признание на престижных выставках и форумах, и многое другое.
Если говорит о развитии компании, то тут нельзя обойти стороной географию реализации продукции. В прошлом году она расширилась с 15 до 40 регионов России, продукция АО «Башспирт» широко представлена в федеральных торговых сетях.
Экспортное направление выросло на 176%, был перезаключен выгодный контракт с США, налажены экспортные отношения с Болгарией, Арменией и Казахстаном, планируются поставки в Молдавию и Индию. В стадии согласования контракты с австрийскими, словацкими, китайскими, монгольскими и турецкими предпринимателями.
Напитки от «Башспирта» представлены в фирменных барах в ресторане «Music Hall 27» в Уфе и ресторане «Башкортостан» при полномочном представительстве Башкирии в Москве.
Продукция «Башспирта» появилась даже в голливудских фильмах — пусть мельком, но это тоже показатель успеха.
Символика удачи
В 2019 году компания начала ребрендинг продукции. Этому важному процессу предшествовало обширное исследование потребительской аудитории. Одним из его итогов стал, например, пересмотр емкости выпуска продукции — оказалось, что наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуются форматы водок по 0,5 и 0,3 литра, а уже не 0,7 литра, как это было несколько лет назад.
Наверняка, многих потребителей порадует новость, что «Башспирт» решил возобновить выпуск такой водки сегмента «Премиум», как «Шаляпин», которая раньше была очень популярна, но потом надолго исчезла с прилавков. Она появится в магазинах в апреле. А в мае потребителям представят водки «Сила России» (сегмент «Субпремиум») и «Белый чай» («Премиум).
Расширилась линейка продукции сегмента «Суперпремиум». Водки «Дикий мёд», «Северные Амуры», десертный ликер «Охотничьи просторы», бальзамы «Иремель», «Агидель» и «Белебей» в новой упаковке уже оценены по достоинству ценителями качественного алкоголя. В апреле в продажу поступит новый десертный ликер «Курай».
Лицензионные марки водок «Пшеничная Элитная», «Беленькая», «Царь», «Мягков», «Добрый медведь», «Финский лёд» производства АО «Башспирт» уже нашли свое место на магазинных прилавках, с апреля в продажу поступит «Путинка». Эти новости весьма актуальны в связи с кампанией по борьбе с суррогатным алкоголем, поскольку присутствие в магазинах популярных марок водок, которые произведены «Башспиртом» и гарантируют высокое качество, тоже можно расценивать как меру защиты населения от поддельной и опасной продукции, ранее в изобилии поступавшей через цепочки посредников из других регионов.
Помимо алкогольной продукции, «Башспирт» также производит весьма востребованные покупателями минеральную и газированную воду и уксус.
Под своей новой торговой маркой «Тантана» в 2019 году «Башспирт» стал партнером многих общественных мероприятий — премии «КоммерсантЪ года», народного праздника «Тантана», «Бал прессы 2019», «Digital курултай», концертов и форумов. Смысл партнерского участия «Башспирта» заключался не просто в предоставлении своей алкогольной продукции, а в том, что компания сознает свою высокую социальную ответственность и готова вкладывать средства в организацию важных для республики событий.
Отдельной главой в списке дел АО «Башспирт» значится проект «Булгаковский лес», отмеченный недавно специальным призом премии «Серебряный лучник». Около 700 хвойных деревьев по линиям, образующим цветок курая, посадили известные люди республики и журналисты многих СМИ. Такой рукотворный природный «артефакт» стал новой достопримечательностью региона, его фотографируют все, кто прилетает в Уфу на самолете.
Всё это тоже является неотъемлемой частью стратегии новой команды АО «Башспирт», которая уверенно пишет свежие страницы в летописи уважаемого предприятия и в истории Башкирии. При этом компания намерена не сбавлять темпов и еще не раз приятно удивить своих партнеров и потребителей продукции.