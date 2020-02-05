Легенда возрождается: подведены итоги работы АО «Башспирт» за год с новой командой

Лицензионные марки водок «Пшеничная Элитная», «Беленькая», «Царь», «Мягков», «Добрый медведь», «Финский лёд» производства АО «Башспирт» уже нашли свое место на магазинных прилавках, с апреля в продажу поступит «Путинка». Эти новости весьма актуальны в связи с кампанией по борьбе с суррогатным алкоголем, поскольку присутствие в магазинах популярных марок водок, которые произведены «Башспиртом» и гарантируют высокое качество, тоже можно расценивать как меру защиты населения от поддельной и опасной продукции, ранее в изобилии поступавшей через цепочки посредников из других регионов.