Красиво и позитивно: экологическая акция «Башспирта» отмечена спецпризом в области PR

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде состоялось награждение лауреатов IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». В ней приняли участие 19 лучших проектов из 10 регионов Приволжья, они соперничали с работами из других регионов в шести номинациях.
Одним из самых красивых и заметных проектов на нынешнем «Серебряном лучнике», по мнению многих участников церемонии, стала экологическая акция «Булгаковский лес». Поэтому нет ничего удивительного, что данная акция была отмечено специальным призом жюри престижной премии.
Медиакорсеть рассказывала об этой очень позитивной акции подробно и даже принимала в ней участие. В октябре прошлого года, в последние погожие деньки осени, мы вместе с коллегами из других СМИ, представителями нескольких республиканских ведомств и руководства холдинга «Башспирт» выехали в Булгаковский район. В их числе были совет директоров АО «Башспирт» во главе с Александром Сидякиным, топ-менеджмент госхолдинга, руководители профильных ведомств, представители ведущих медиа республики. Каждый участник экологической акции посадил дерево - семь видов хвойных и лиственных крупномеров.
В итоге общими усилиями было высажено свыше 700 деревьев, которые все вместе составили изображение цветка курая. Теперь этот природный рисунок виден с высоты птичьего полета, он встречает и провожает авиапассажиров, сразу став одной из самых ярких и оригинальных достопримечательностей республики.
Помимо компании «Башспирт», свой проект на суд жюри премии «Серебряный лучник» также представило Министерство природопользования и экологии Башкортостана. Экопроект «Зеленая Башкирия» в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» вошел в финал региональной премии.
Медиакорсеть поздравляет с успехом в престижном конкурсе «Серебряный лучник» представителей нашей республики.