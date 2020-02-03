Красиво и позитивно: экологическая акция «Башспирта» отмечена спецпризом в области PR

Медиакорсеть рассказывала об этой очень позитивной акции подробно и даже принимала в ней участие. В октябре прошлого года, в последние погожие деньки осени, мы вместе с коллегами из других СМИ, представителями нескольких республиканских ведомств и руководства холдинга «Башспирт» выехали в Булгаковский район. В их числе были совет директоров АО «Башспирт» во главе с Александром Сидякиным, топ-менеджмент госхолдинга, руководители профильных ведомств, представители ведущих медиа республики. Каждый участник экологической акции посадил дерево - семь видов хвойных и лиственных крупномеров.