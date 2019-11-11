В Уфе открылся бар «Дикий мёд»

Генеральный директор «Башспирта» Рауф Нугуманов, приветствуя гостей, отметил, что компания готова выстроить надежное сотрудничество и крепкую дружбу с каждым из них, для того чтобы высококачественные башкирские бренды были широко представлены в хореке региона.Гостям мероприятия представилась уникальная возможность послушать концерт советских и российских исполнителей – дуэта Алексея Иващенко и Ирины Богушевской.
На творческом вечере «Башспирт» презентовал линейку из 19 наименований алкогольной продукции – это и новые бренды, и те знакомые всем марки, которые прошли комплексный ребрендинг.
Среди них: «Белебеевская», «Золото Башкирии», «Белая крепость», «Казенный складъ», «Честная для особого повода», «Северные амуры». Для гостей была организована профессиональная дегустация, на которой каждый желающий смог оценить качество лучших брендов «Башспирта». Хозяйкой творческого вечера стала бортевая пчела — компания представила свою флагманскую водку сегмента суперпремиум «Дикий мед» в новом дизайне. В MusicHall27 открылся одноименный бар, теперь в ресторане можно приобрести популярный башкирский напиток, в составе которого настоящий бортевой мед бурзянских пчел заповедника «Шульган-Таш».