В Уфе открылся бар «Дикий мёд»

Среди них: «Белебеевская», «Золото Башкирии», «Белая крепость», «Казенный складъ», «Честная для особого повода», «Северные амуры». Для гостей была организована профессиональная дегустация, на которой каждый желающий смог оценить качество лучших брендов «Башспирта». Хозяйкой творческого вечера стала бортевая пчела — компания представила свою флагманскую водку сегмента суперпремиум «Дикий мед» в новом дизайне. В MusicHall27 открылся одноименный бар, теперь в ресторане можно приобрести популярный башкирский напиток, в составе которого настоящий бортевой мед бурзянских пчел заповедника «Шульган-Таш».