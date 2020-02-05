Депутаты Башкирии хотят взять из-за коронавируса продукты под контроль

В Башкирии парламентарии намерены взять под контроль ситуацию на рынке продовольственных товаров. Председатель Курултая РБ Константин Толкачев отметил, что ситуацию надо взять под контроль в связи с распространением в Китае коронавируса и отказом ритейлеров от ввоза некоторых продуктов.