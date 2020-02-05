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Депутаты Башкирии хотят взять из-за коронавируса продукты под контроль

5 февраля 2020, 08:29
Фото: Курултай Башкирии
Пока что в регионе проблем нет, но из-за эпидемии исчезли с полок или подорожали некоторые продукты.

В Башкирии парламентарии намерены взять под контроль ситуацию на рынке продовольственных товаров. Председатель Курултая РБ Константин Толкачев отметил, что ситуацию надо взять под контроль в связи с распространением в Китае коронавируса и отказом ритейлеров от ввоза некоторых продуктов.

В настоящий момент, по словам спикера парламента, в регионе стабильная ситуация на рынке продовольственных товаров, однако поступают сигналы из других частей страны.

«Необходимо профилактизировать потенциальную угрозу на территории нашей республики, своевременно найти замещение товарам из Китая, не допустить перебоя поставок, дефицита отдельной продукции и роста цен», – отметил он.

Толкачев также добавил, что многие крупные ретейлеры уже приняли оперативные меры по замещению китайского импорта. Поэтому основная задача сейчас – предупредить искусственное повышение цен.

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