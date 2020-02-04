В Уфе снят режим чрезвычайной ситуации

Режим, по данным Управления по гражданской защите, сняли сегодня, 4 февраля, в 8 утра. В настоящий момент введет режим повышенной готовности.
Спасатели в то же время призывают не расслабляться, так как с учетом возможного ухудшения погоды все спецслужбы будут в состоянии повышенной готовности.
Напомним, что только сегодня было объявлено штормовое предупреждение. В МЧС обещали сильный ветер до 14 метров в секунду и снегопады.
Режим ЧС был введен вчера из-за сильной метели, вся спецтехника была мобилизована на уборку снега. Вышли сегодня с лопатами и сами чиновники.