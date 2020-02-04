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В Уфе снят режим чрезвычайной ситуации

4 февраля 2020, 11:30
Фото: Управление гражданской защиты
Уфимские спасатели объявили, что в столице Башкирии больше не действует режим ЧС.

Режим, по данным Управления по гражданской защите, сняли сегодня, 4 февраля, в 8 утра. В настоящий момент введет режим повышенной готовности.

Спасатели в то же время призывают не расслабляться, так как с учетом возможного ухудшения погоды все спецслужбы будут в состоянии повышенной готовности.

Напомним, что только сегодня было объявлено штормовое предупреждение. В МЧС обещали сильный ветер до 14 метров в секунду и снегопады.

Режим ЧС был введен вчера из-за сильной метели, вся спецтехника была мобилизована на уборку снега. Вышли сегодня с лопатами и сами чиновники.

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#Новости#Режим ЧС#Алия Фатхиева#Общество
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