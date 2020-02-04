В Китае от нового коронавируса скончались 425 человек

К понедельнику общее число официально подтвержденных случаев заражения составляло 20 438. Об этом информирует RNS.
Всего в мире от новой формы пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, погибли 427 человек.
Члены Комиссии по здравоохранению китайской провинции Хубэй рассказали о 2345 новых случаях заражения, из которых 1242 произошли в городе Ухань.
Отметим, что именно в Ухане впервые был обнаружен коронавирус 2019-nCoV. Произошло это в декабре прошлого года. Отдельные случаи заражения выявлены в России, США, Таиланде, Сингапуре и ряде европейских государств.