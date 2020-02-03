Единственный ветеран Башкирской кавдивизии живет в доме с туалетом на улице

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с поручением в год празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне позаботиться об условиях проживания оставшихся в живых фронтовиков.
- Сейчас на дворе уже февраль. Это Год трудовой доблести и славы. Начинайте мероприятия, программы у всех готовы. Ясно, что ключевые события будут 9 мая, их мы отработаем. Но остается много проблем, которые надо решать, - отметил Радий Хабиров. - У нас ведь совсем немного ветеранов Великой Отечественной войны, исчисляем сотнями их. Вот недавно искали ветеранов Башкирской кавалерийской дивизии и нашли одного в Мишкинском районе. Живет в доме с туалетом на улице. Неужели таким ветеранам нельзя помочь с такими базовыми вещами? - задался вопросом глава региона.
Напомним, что в Башкирии осталось около 35 тысяч ветеранов войны, прошедших войну. Из них 889 участников войны, 103 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 324 инвалида Великой Отечественной войны, 103 жителя блокадного Ленинграда, 23 788 тружеников тыла.