Единственный ветеран Башкирской кавдивизии живет в доме с туалетом на улице

- Сейчас на дворе уже февраль. Это Год трудовой доблести и славы. Начинайте мероприятия, программы у всех готовы. Ясно, что ключевые события будут 9 мая, их мы отработаем. Но остается много проблем, которые надо решать, - отметил Радий Хабиров. - У нас ведь совсем немного ветеранов Великой Отечественной войны, исчисляем сотнями их. Вот недавно искали ветеранов Башкирской кавалерийской дивизии и нашли одного в Мишкинском районе. Живет в доме с туалетом на улице. Неужели таким ветеранам нельзя помочь с такими базовыми вещами? - задался вопросом глава региона.