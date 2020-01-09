В Башкирии установили 150 новых камер фотофиксации нарушений

Сообщается, что новые камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима. Ранее было принято решение, что они нужны на аварийных опасных участках дорог в 62 муниципалитетах. Всего, согласно заключенному контракту с компанией «Башинформсвязь», планируется установить 609 комплексов автоматической фиксации. Оставшиеся 459 камер планируют установить до 1 мая 2020 года.