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Posted 9 января 2020, 10:37

Published 9 января 2020, 10:37

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии установили 150 новых камер фотофиксации нарушений

В Башкирии установили 150 новых камер фотофиксации нарушений

9 января 2020, 10:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Комплексы фотофиксации установлены в нескольких районах.

В госкомтрансе республики отчитались, что в настоящий момент установлены первые 150 камер, фиксирующих нарушения на дорогах.

В пресс-релизе отмечается, что камеры установили в Абзелиловском, Аургазинском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Учалинском, Чишминском, Янаульском районах, в Нефтекамске и Агидели.

Сообщается, что новые камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима. Ранее было принято решение, что они нужны на аварийных опасных участках дорог в 62 муниципалитетах. Всего, согласно заключенному контракту с компанией «Башинформсвязь», планируется установить 609 комплексов автоматической фиксации. Оставшиеся 459 камер планируют установить до 1 мая 2020 года.

Планируется, что это мера позволит снизить количество нарушений и смертей на дорогах в два раза, отметили в комитете.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Дорожные камеры
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