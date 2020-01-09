В Башкирии установили 150 новых камер фотофиксации нарушений

Posted 9 января 2020, 10:37
Published 9 января 2020, 10:37
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
В госкомтрансе республики отчитались, что в настоящий момент установлены первые 150 камер, фиксирующих нарушения на дорогах.
В пресс-релизе отмечается, что камеры установили в Абзелиловском, Аургазинском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Учалинском, Чишминском, Янаульском районах, в Нефтекамске и Агидели.
Сообщается, что новые камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима. Ранее было принято решение, что они нужны на аварийных опасных участках дорог в 62 муниципалитетах. Всего, согласно заключенному контракту с компанией «Башинформсвязь», планируется установить 609 комплексов автоматической фиксации. Оставшиеся 459 камер планируют установить до 1 мая 2020 года.
Планируется, что это мера позволит снизить количество нарушений и смертей на дорогах в два раза, отметили в комитете.