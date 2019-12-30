Двух работников компании в Саранске обвинили в подкупе

Posted 30 декабря 2019, 15:56
Published 30 декабря 2019, 15:56
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Суду удалось установить, что осужденные на протяжении нескольких лет, начиная с 2014 года, получали денежные средства от главы предприятия. Эти деньги были предназначены для обеспечения заключения договоров с этой организацией, сообщает ФедералПресс.
В целом сотрудники получили на свои карты свыше двух миллионов рублей. Эти средства они потратили на обеспечение личных нужд. Уголовное дело по данному факту возбудили по статье «Коммерческий подкуп».
Суд назначил виновным наказание в виде 6 лет лишения свободы одному обвиняемому и 5,5 лет лишения свободы второму обвиняемому - обоим условно.