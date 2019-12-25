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В Венгрии скончалась 27-летняя пианистка из Башкирии

25 декабря 2019, 08:33
Фото: 365news
Элину Валееву обнаружили мертвой в душе квартиры в Будапеште.

Талантливая пианистка и уроженка Уфы 27-летняя Элина Валиева погибла в результате отравления газом, передает портал 365 news.

Сообщается, что девушка вместе со своим парнем поехала в Будапешт, чтобы провести там рождественские каникулы. Чтобы осуществить свои планы, пара сняла квартиру в центре города. В тот день она пошла принимать душ, спустя некоторое время ее возлюбленный обнаружил, что Элина мертва.

Элина Валеева была известна как талантливый музыкант. В свое время она завоевала звание лауреата престижных международных конкурсов, была стипендиантом Минкульта России, фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена», фонда «Одаренные дети», а также главы Башкирии.

Информацию подтвердил преподаватель девушки «В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева. Светлая ей память!» — написал он на странице погибшей ВКонтакте. Слова скорби выражают также многочисленные друзья и близкие.

«Элиночка, роднулька моя, зайка моя, сестрёнка. Как же так, а? Я люблю тебя, мой самый дорогой человек», — написал брат пианистки.

В настоящий момент тело девушки все еще находится за границей. Сейчас мама Элины и ее преподаватель занимаются организацией перевозки усопшей на родину.

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