В Венгрии скончалась 27-летняя пианистка из Башкирии

Сообщается, что девушка вместе со своим парнем поехала в Будапешт, чтобы провести там рождественские каникулы. Чтобы осуществить свои планы, пара сняла квартиру в центре города. В тот день она пошла принимать душ, спустя некоторое время ее возлюбленный обнаружил, что Элина мертва.