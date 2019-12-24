В Башкирии все больше жалоб на рейдерские захваты бизнеса

«Коммерсантъ в Уфе» передает, что в 2019 году поступило на треть меньше жалоб, чем в 2018 году в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей республикию
По мнению господина Ассадуллина, более активно стали поступать обращения после назначения нового уполномоченного, что указывает вероятнее всего на то, что предприниматели почувствовали, что могут обратиться заново со старыми проблемами.
Он отметил, что больше всего обращений (27%) касаются трудностей, с которыми столкнулся бизнес. 26% жаловались на правоохранительные органы, 14,5% — на работу контрольно-надзорных органов, 9% недовольны работой госорганов и 4,5% заявляли о попытках рейдерского захвата бизнеса.
По данным омбудсмена, доля жалоб на рейдерство за год выросла почти втрое.