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Минсвязи подвело итоги учений по отключению России от мирового Интернета

24 декабря 2019, 14:48
Фото: pxhere.com
Операторы связи и органы власти Российской Федерации готовы к реализации закона о «суверенном рунете».

Заместитель главы Министерства коммуникаций и связи России Алексей Соколов подвел итоги соответствующих учений. Об этом информирует RNS.

По словам Соколова, результаты учений говорят о том, что российские чиновники готовы «эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы». Власти РФ способны обеспечить устойчивую работу рунета и единой сети электросвязи.

На учениях специалисты отработали несколько сценариев. Речь идет о целостности, безопасности и устойчивости работы рунета в России. Были изучены способы внешнего воздействия на «суверенный интернет», подчеркнул замглавы Минсвязи.

Чиновник добавил, что во время учений эксперты исследовали риски и уязвимости умных устройств. Здесь имеется в виду устройства интернета вещей, в том числе при их использовании на объектах критической информационной инфраструктуры.

Эксперты получили исчерпывающие данные. Подобные учения будут проходить на протяжении 2020-го и последующих годов, пообещал Соколов.

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