Минсвязи подвело итоги учений по отключению России от мирового Интернета

Заместитель главы Министерства коммуникаций и связи России Алексей Соколов подвел итоги соответствующих учений. Об этом информирует RNS.
По словам Соколова, результаты учений говорят о том, что российские чиновники готовы «эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы». Власти РФ способны обеспечить устойчивую работу рунета и единой сети электросвязи.
На учениях специалисты отработали несколько сценариев. Речь идет о целостности, безопасности и устойчивости работы рунета в России. Были изучены способы внешнего воздействия на «суверенный интернет», подчеркнул замглавы Минсвязи.
Чиновник добавил, что во время учений эксперты исследовали риски и уязвимости умных устройств. Здесь имеется в виду устройства интернета вещей, в том числе при их использовании на объектах критической информационной инфраструктуры.
Эксперты получили исчерпывающие данные. Подобные учения будут проходить на протяжении 2020-го и последующих годов, пообещал Соколов.