Из Башкирии незаконно вывели в Китай миллионы рублей

Со ссылкой на таможенную службу сообщается, что в январе 2017 года организация заключила крупный контракт с Китайской народной республикой. На счет нерезидента по этому контракту перевели более 22 млн рублей, однако в республику товар поступил на сумму около 10 млн юаней.