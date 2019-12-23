Из Башкирии незаконно вывели в Китай миллионы рублей

По информации «РБК-Башкортостан», сотрудники таможни республики обнаружили, что в организованном преступном сообществе вывели более 12 млн юаней или 127 млн рублей на день совершения валютных операций.
Со ссылкой на таможенную службу сообщается, что в январе 2017 года организация заключила крупный контракт с Китайской народной республикой. На счет нерезидента по этому контракту перевели более 22 млн рублей, однако в республику товар поступил на сумму около 10 млн юаней.
Чтобы скрыть остатки суммы, фирма отправила в банк подложные допсоглашения с недостоверными сведениям о заказчике и стоимости товара. В документах указывалось, что на территорию России товар на сумму в 12 млн юаней ввезли в 2018 году.