Вор-рецидивист приехал из Татарстана и ограбил ломбард в Самаре

Posted 9 декабря 2019, 12:25
Published 9 декабря 2019, 12:25
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
Как пишет ФедералПресс, задержанного подозревают в серии разбойных нападений и грабеже. Сначала он очистил кассу продуктовой лавки в Самаре на шесть тысяч рублей, через день совершил три нападения, одно из которых — на ломбард. Размер похищенного превысил полмиллиона рублей.
По камерам наблюдения установили, что это ранее судимый житель Альметьевска. Его поймали в месте проживания. Возбуждено три уголовных дела. Подозреваемый признал вину.