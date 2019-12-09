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Posted 9 декабря 2019, 12:25

Published 9 декабря 2019, 12:25

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

Вор-рецидивист приехал из Татарстана и ограбил ломбард в Самаре

Вор-рецидивист приехал из Татарстана и ограбил ломбард в Самаре

9 декабря 2019, 12:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Самаре полиция поймала вора из татарстанского Альметьевска, который грабил ломбарды и магазины в Самаре.

Как пишет ФедералПресс, задержанного подозревают в серии разбойных нападений и грабеже. Сначала он очистил кассу продуктовой лавки в Самаре на шесть тысяч рублей, через день совершил три нападения, одно из которых — на ломбард. Размер похищенного превысил полмиллиона рублей.

По камерам наблюдения установили, что это ранее судимый житель Альметьевска. Его поймали в месте проживания. Возбуждено три уголовных дела. Подозреваемый признал вину.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия#Новости
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