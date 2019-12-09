Вор-рецидивист приехал из Татарстана и ограбил ломбард в Самаре

Как пишет ФедералПресс, задержанного подозревают в серии разбойных нападений и грабеже. Сначала он очистил кассу продуктовой лавки в Самаре на шесть тысяч рублей, через день совершил три нападения, одно из которых — на ломбард. Размер похищенного превысил полмиллиона рублей.