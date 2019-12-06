РСПП готовит антикоррупционный рейтинг

NewsNN пишет, что на мероприятии находились глава направления комплаенс Юлия Циндик и глава направления информационной безопасности «РОСНАНО» Александр Жиганов. Так, они поделились информацией относительно программы по борьбе с коррупцией, основанной на риск-ориентированном подходе. С их слов, каждый работник организации, ознакомившись с Кодексом этики и антикоррупционной политикой, проходит тестирование. Циндик акцентировала внимание на эффективности аттестации по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции».