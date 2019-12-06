РСПП готовит антикоррупционный рейтинг

Posted 6 декабря 2019, 17:16
Published 6 декабря 2019, 17:16
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Аналитики самых крупных компаний России, в частности, «РОСНАНО», «Россетей», «Транснефти», «Аэрофлота», «Росатома» и «Роскосмоса», обсудили интеграцию антикоррупционных практик, оценив их эффективность.
NewsNN пишет, что на мероприятии находились глава направления комплаенс Юлия Циндик и глава направления информационной безопасности «РОСНАНО» Александр Жиганов. Так, они поделились информацией относительно программы по борьбе с коррупцией, основанной на риск-ориентированном подходе. С их слов, каждый работник организации, ознакомившись с Кодексом этики и антикоррупционной политикой, проходит тестирование. Циндик акцентировала внимание на эффективности аттестации по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции».
Ответственный секретарь Антикоррупционной хартии российского бизнеса, директор Центра мониторинга законодательства РСПП Ирина Котелевская отметила, что в России планируется разработать собственный рейтинг организаций в плане качества антикоррупционной политики. С ее слов, ряд компаний уже прошел независимую проверку, осуществляемую Антикоррупционной хартией бизнеса России. Такого рода оценка дает компаниям существенные репутационные преимущества перед конкурентами.
Отмечается, что Котелевская надеется на признание государством результатов таких аудитов, а также важности саморегулирования в этой сфере.