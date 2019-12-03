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Posted 3 декабря 2019, 16:54

Published 3 декабря 2019, 16:54

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

ФОМ: Почти половина россиян считают, что люди готовы помогать другим

ФОМ: Почти половина россиян считают, что люди готовы помогать другим

3 декабря 2019, 16:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провел исследование, по результатам которого, восемьдесят семь процентов россиян участвовали в добровольческой деятельности, однако волонтерами или бывшими волонтерами считают себя лишь четверть опрошенных.

Согласно итогам опросов фонда, около сорока восьми процентов россиян считают окружающих людей всегда готовыми оказать помощь другим. Так, двадцать три процент опрошенных относят себя к волонтерам или экс-волонтерам. А в добровольческой деятельности принимали участие примерно восемьдесят семь процентов респондентов, пишет РБК.

В опросе, проводившемся в ноябре, участвовали более трех тысяч человек. Согласно данным опроса, две трети опрошенных убирали территорию, благоустраивали дворы и улицы или занимались иной природозащитной деятельностью.

Кроме того, благотворительная деятельность россиян часто выражается в помощи бездомным, инвалидам и сиротам. Ей занимаются или занимались тридцать семь процентов респондентов. Преимущественное количество (более сорока процентов) помогают бездомным животным, подыскивая для них новых хозяев.

Репетиторство, оказание помощи юридического характера, патриотическое воспитание — менее востребованы в волонтерском плане.

Вместе с тем, в соответствии с результатами опроса, молодежь чаще оказывает помощь в сфере образования, люди среднего возраста чаще остальных участвуют в деятельности, которая связана с экологией.

Отмечается, что 2018 год в России был годом добровольца и волонтера, а Днем волонтера в России стало пятое декабря. Эта дата совпадает с международным днем волонтера, установленный в 1985 году Генассамблеей ООН.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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