ФОМ: Почти половина россиян считают, что люди готовы помогать другим

Согласно итогам опросов фонда, около сорока восьми процентов россиян считают окружающих людей всегда готовыми оказать помощь другим. Так, двадцать три процент опрошенных относят себя к волонтерам или экс-волонтерам. А в добровольческой деятельности принимали участие примерно восемьдесят семь процентов респондентов, пишет РБК.