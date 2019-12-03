ФОМ: Почти половина россиян считают, что люди готовы помогать другим

Posted 3 декабря 2019, 16:54
Published 3 декабря 2019, 16:54
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Согласно итогам опросов фонда, около сорока восьми процентов россиян считают окружающих людей всегда готовыми оказать помощь другим. Так, двадцать три процент опрошенных относят себя к волонтерам или экс-волонтерам. А в добровольческой деятельности принимали участие примерно восемьдесят семь процентов респондентов, пишет РБК.
В опросе, проводившемся в ноябре, участвовали более трех тысяч человек. Согласно данным опроса, две трети опрошенных убирали территорию, благоустраивали дворы и улицы или занимались иной природозащитной деятельностью.
Кроме того, благотворительная деятельность россиян часто выражается в помощи бездомным, инвалидам и сиротам. Ей занимаются или занимались тридцать семь процентов респондентов. Преимущественное количество (более сорока процентов) помогают бездомным животным, подыскивая для них новых хозяев.
Репетиторство, оказание помощи юридического характера, патриотическое воспитание — менее востребованы в волонтерском плане.
Вместе с тем, в соответствии с результатами опроса, молодежь чаще оказывает помощь в сфере образования, люди среднего возраста чаще остальных участвуют в деятельности, которая связана с экологией.
Отмечается, что 2018 год в России был годом добровольца и волонтера, а Днем волонтера в России стало пятое декабря. Эта дата совпадает с международным днем волонтера, установленный в 1985 году Генассамблеей ООН.