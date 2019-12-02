В России бизнес сможет участвовать в оказании госуслуг

По словам руководителя Аналитического центра при правительстве Владислава Онищенко, сумма для реализации мероприятий «дорожной карты» уже заложена в нацпрограмме «Цифровая экономика» и в бюджетах ведомств, так что не потребует дополнительных вложений. Общие же расходы на проект «Цифровое госуправление» с 2019 по 2024 годы составят 235,7 млрд руб.