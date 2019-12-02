mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря 2019, 06:30

Published 2 декабря 2019, 06:30

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В России бизнес сможет участвовать в оказании госуслуг

В России бизнес сможет участвовать в оказании госуслуг

2 декабря 2019, 06:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по цифровизации госуправления до 2024 года, согласно которой коммерческим компаниям разрешено принимать участие в оказании госуслуг.

До 1 января 2021 года планируется разработать стандарты оказания госуслуг через каналы коммерческих компаний. Планируется, что эта мера должна позволить быстрее и качественнее оказывать госуслуги в электронном виде. Компании получат такие возможности при условии, что будет выработана модель, позволяющая снизить затраты граждан и заинтересовать компании.

При этом госорганы не смогут создавать информационные системы, способные составить конкуренцию существующим коммерческим сервисам.

По словам руководителя Аналитического центра при правительстве Владислава Онищенко, сумма для реализации мероприятий «дорожной карты» уже заложена в нацпрограмме «Цифровая экономика» и в бюджетах ведомств, так что не потребует дополнительных вложений. Общие же расходы на проект «Цифровое госуправление» с 2019 по 2024 годы составят 235,7 млрд руб.

Добавим, что Министерством экономического развития России разработан законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства полностью прекратят прием граждан к 2024 году и передадут все полномочия многофункциональным центрам по предоставлению госуслуг (МФЦ).

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика