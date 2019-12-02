В России бизнес сможет участвовать в оказании госуслуг

Posted 2 декабря 2019, 06:30
Published 2 декабря 2019, 06:30
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
До 1 января 2021 года планируется разработать стандарты оказания госуслуг через каналы коммерческих компаний. Планируется, что эта мера должна позволить быстрее и качественнее оказывать госуслуги в электронном виде. Компании получат такие возможности при условии, что будет выработана модель, позволяющая снизить затраты граждан и заинтересовать компании.
При этом госорганы не смогут создавать информационные системы, способные составить конкуренцию существующим коммерческим сервисам.
По словам руководителя Аналитического центра при правительстве Владислава Онищенко, сумма для реализации мероприятий «дорожной карты» уже заложена в нацпрограмме «Цифровая экономика» и в бюджетах ведомств, так что не потребует дополнительных вложений. Общие же расходы на проект «Цифровое госуправление» с 2019 по 2024 годы составят 235,7 млрд руб.
Добавим, что Министерством экономического развития России разработан законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства полностью прекратят прием граждан к 2024 году и передадут все полномочия многофункциональным центрам по предоставлению госуслуг (МФЦ).