Альфа-Банк - в топ-10 компаний России по запасу средств на счетах

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов акцентирует внимание на том, что банку очень важно доверие клиентов. Так, значительный объем запасов на счетах является отражением масштабности и надежности бизнеса Альфа-Банка, подтверждая также позиции самого крупного отечественного банка. Все вышеперечисленное — результат правильно выбранной стратегии, которая включает в себя амбициозный рост и высококачественные финансовые продукты, отметил Чухлов.