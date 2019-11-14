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Posted 14 ноября 2019, 15:17

Published 14 ноября 2019, 15:17

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Альфа-Банк - в топ-10 компаний России по запасу средств на счетах

Альфа-Банк - в топ-10 компаний России по запасу средств на счетах

14 ноября 2019, 15:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Альфа-Банк занял четвертую позицию в числе отечественных банков по объему денежных средств и эквивалентов, которые были накоплены по состоянию на прошлый год, уступив только Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ.

Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг РБК, базирующийся на отчетности самых масштабных компаний и банков России.

NewsNN пишет, что в прошлом году объем денежных средств Альфа-Банка и их эквивалентов составил примерно 298 миллиардов рублей, что демонстрирует повышенную платежеспособность Альфа-Банка — его способность своевременно и полноценно выполнить обязательства перед клиентами и контрагентами.

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов акцентирует внимание на том, что банку очень важно доверие клиентов. Так, значительный объем запасов на счетах является отражением масштабности и надежности бизнеса Альфа-Банка, подтверждая также позиции самого крупного отечественного банка. Все вышеперечисленное — результат правильно выбранной стратегии, которая включает в себя амбициозный рост и высококачественные финансовые продукты, отметил Чухлов.

На 1 октября текущего года Альфа-Банк занимает лидерские позиции среди частных финансовых организаций, располагаясь на пятом месте в числе всех банков страны по объемам активов и капитала. Капитал Альфа-Банка — примерно 444 миллиарда рублей.

Отмечается, что в рамках формирования рейтинга РБК особое внимание уделял данным объединенной групповой отчетности по МСФО. Для анализа компаний с так называемой “скрытой” отчетностью, использовались данные по РСБУ, предоставленные компаниями Росстату.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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