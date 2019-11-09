Бежавший из страны уфимец Айдар Губайдулин впервые дал большое интервью после побега

Напомним, ранее Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте 26-летнего Айдара Губайдуллина из Уфы. Сам парень написал в ответ на это на английском языке фразу «поймай меня, если сможешь», а в разговоре с журналистом Медиакорсети отметил, что чувствует себя спокойно, а родные могут приезжать к нему «хоть каждый месяц».
Также уточним, что Айдара объявили в международный розыск. Также напомним, что Айдара обвинили в «покушении на применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК). 18 сентября Губайдулину изменили меру пресечению с ареста на подписку о невыезде, а дело вернули в прокуратуру. Всего через месяц ему предъявили новое обвинение — «угроза насилия в отношении представителя власти».
В интервью он признался, что находится сейчас в Вильнюсе и собирается здесь остаться на ближайшие месяцы: «Может быть, на ближайший год или два — там уже время покажет».
Также он признался, что сейчас в отношении него решается вопрос о приобретении статуса «политического беженца».
На вопрос о своей жизни до ареста он ответил так:
«Я родился в Уфе, после школы поступил в МФТИ и приехал в Долгопрудный, потом переехал в Москву. МФТИ я закончил в 2018 году и остался жить и работать в Москве. Купил квартиру, жил один, и вел обычную жизнь обычного человека: ходил на работу, ходил на тренировки и ходил на митинги, на этом моя активность заканчивалась. Никаким активистом я не был, ни в какой политической или общественной организации не состоял. И на митинги ходил я и один-два моих друга максимум».
При этом Айдар признался, что на митингах хотел «высказать свое недовольство»:
— Власти должны понимать, что они делают неправильно, — заключил Айдар.
Он также рассказал, что «хоть и решение об эмиграции ему далось нелегко», но «не особо тяжело».
— С английским у меня хорошо, моя профессия мне позволяет спокойно уехать и найти здесь работу. И более того, я давно уже хотел, может быть, не переехать в Европу, а, допустим, на два-три года просто поездить по Европе, пожить там по месяцу, по два в каждом городе, хотя бы в столицах. Просто посмотреть мир. У меня были такие планы. И тут этим планам суждено было сбыться.
Айдар также рассказал о своих условиях в СИЗО № 3, Пресня, в котором он провел в общей сложности 41 день:
— У меня была отличная компания, еда, сон, просто санаторий. Ну, если честно, я ожидал, что будет гораздо хуже. Просто все эти истории об ужасах тюрьмы из 90-х, наверное, или еще раньше. Сейчас что-то меняется, условия постепенно, медленно улучшаются. И, в принципе, даже если бы не было никаких передачек, та еда, которую давали конкретно в моем СИЗО (потому что в разных СИЗО разные условия, я могу говорить только про свой СИЗО) была нормальная.
В конце Айдар добавил, что случившееся с ним изменило его навсегда:
— Я думаю, это со мной на всю жизнь. Это изменило мою жизнь, и теперь это будет со мной всегда. Конечно, со временем я вернусь, войду в какую-то колею, жизнь как-то более-менее наладится, но все равно жизнь теперь изменена навсегда.