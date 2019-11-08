Следком Башкирии озвучил результаты проверки по факту гибели 7-летнего ребенка

Следователи подозревают причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109). По версии следствия, трое детей 3,4 и 7 лет провалились под лед на берегу Малого озера в селе Байгильдино во время игры.
На крики прибежали четверо соседей, мужчины смогли вытащить всех троих из подо льда. Семилетний, самый старший ребенок к тому моменту уже не подавал никаких признаков жизни. Его сестренку и братика спасти удалось, в настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице с переохлаждением.
Медиакорсеть писала ранее, что трагедия произошла буквально в 150 метрах от дома, спасти малышей пытались в течение часа. Местные жители отзываются о семье погибшего положительно, они рассказали, что в доме воспитываются пятеро ребят, у одного из них ДЦП.