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Следком Башкирии озвучил результаты проверки по факту гибели 7-летнего ребенка

8 ноября 2019, 16:30
Фото: МЧС по Башкирии
В пресс-службе башкирского следкома сообщили, что по результатам проверки ЧП с тремя детьми в Нуримановском районе возбуждено уголовное дело.

Следователи подозревают причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109). По версии следствия, трое детей 3,4 и 7 лет провалились под лед на берегу Малого озера в селе Байгильдино во время игры.

На крики прибежали четверо соседей, мужчины смогли вытащить всех троих из подо льда. Семилетний, самый старший ребенок к тому моменту уже не подавал никаких признаков жизни. Его сестренку и братика спасти удалось, в настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице с переохлаждением.

Медиакорсеть писала ранее, что трагедия произошла буквально в 150 метрах от дома, спасти малышей пытались в течение часа. Местные жители отзываются о семье погибшего положительно, они рассказали, что в доме воспитываются пятеро ребят, у одного из них ДЦП.

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