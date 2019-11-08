Следком Башкирии озвучил результаты проверки по факту гибели 7-летнего ребенка

На крики прибежали четверо соседей, мужчины смогли вытащить всех троих из подо льда. Семилетний, самый старший ребенок к тому моменту уже не подавал никаких признаков жизни. Его сестренку и братика спасти удалось, в настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице с переохлаждением.