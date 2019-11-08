«Россети» консолидировали 80% сетевых активов Удмуртии

В свою очередь, глава Комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный отметил, что цифровая трансформация сетей – действительно хороший тренд. Причем он нуждается не только и не сколько в автоматизации процессов, сколько в решении ключевых проблем. И в этом как раз должны помочь инициативы, предложенные «Россетью» для регулирования отрасли в целом.