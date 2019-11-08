«Россети» консолидировали 80% сетевых активов Удмуртии

Глава «Россетей» Павел Ливинский рассказал о предварительных итогах реализации концепции развития электросетевого комплекса России, поддержаной Владимиром Путиным. В качестве пилотного региона была выбрана Удмуртия. Уже сейчас наблюдаются положительные изменения. Например, капитальные расходы снизились на 15%, а операционные на 30%. Прирост производительности труда повысился сразу на 40%, В два раза увеличилась надежность электросетей.
Также Павел Ливинский говорил о законодательных инициативах, выдвинутых его компанией. Они направлены на стабилизацию экономико-финансового положения электросетей и улучшение обслуживания населения, цитирует udm-info.ru.
В свою очередь, глава Комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный отметил, что цифровая трансформация сетей – действительно хороший тренд. Причем он нуждается не только и не сколько в автоматизации процессов, сколько в решении ключевых проблем. И в этом как раз должны помочь инициативы, предложенные «Россетью» для регулирования отрасли в целом.
По словам Завального, эксперимент, проведенный в Удмуртии показал, что объединение сетей на базе системообразующей компании упрощает работу, снижает затраты и обеспечивает прозрачность тарифов.