Приятель футболистов Мамаева и Кокорина освободился из тюрьмы

В интернете уже появились фотографии, на которых запечатлен Александр Протасовицкий, выходящий из ворот колонии. У тюрьмы мужчину ждала машина.
Напомним, осенью прошлого года в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вместе со своим другом Александром Протасовицким и братом Кокорина Кириллом, избили несколько человек. Их жертвами стали глава департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга России Денис Пак, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и шофер ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук.
Пресненский районный суд столицы Российской Федерации приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1,5 годам тюремного заключения. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам колонии.