Приятель футболистов Мамаева и Кокорина освободился из тюрьмы

Напомним, осенью прошлого года в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вместе со своим другом Александром Протасовицким и братом Кокорина Кириллом, избили несколько человек. Их жертвами стали глава департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга России Денис Пак, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и шофер ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук.