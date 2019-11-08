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Приятель футболистов Мамаева и Кокорина освободился из тюрьмы

8 ноября 2019, 11:10
Фото: pxhere.com
Друг российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, Александр Протасовицкий, вышел из колонии, полностью отбыв назначенный судьей срок.

Тюрьма, где сидел Протасовицкий, расположена под Брянском в городе Клинцы. Об этом информирует RNS.

В интернете уже появились фотографии, на которых запечатлен Александр Протасовицкий, выходящий из ворот колонии. У тюрьмы мужчину ждала машина.

Напомним, осенью прошлого года в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вместе со своим другом Александром Протасовицким и братом Кокорина Кириллом, избили несколько человек. Их жертвами стали глава департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга России Денис Пак, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и шофер ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук.

Пресненский районный суд столицы Российской Федерации приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1,5 годам тюремного заключения. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам колонии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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