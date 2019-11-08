ГК «Первый Трест» использует новый тренд в архитектуре – сценарное проектирование

«ГК «Первый Трест» проектируя свои объекты ориентируется на разные аудитории. Каждый день общаясь со своими покупателями и получая обратную связь мы точно знаем какими должны быть идеальные квартиры. Создавая проекты, мы полностью проживаем сценарий жизни в этой квартире, мы представляем себя на месте будущего жильца и смотрим насколько удобно нам будет там жить. Для покупателей важны удобство и рациональность приобретаемой площади. Никто не хочет переплачивать за излишне большие коридоры. Чтобы оценить эффективность помещения, мы расставляем в планировках мебель, благодаря чему понимаем на месте ли у нас располагается окно, или если его сдвинуть, то там может встать шкаф или диван», – Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».