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Posted 17 октября 2019, 11:13

Published 17 октября 2019, 11:13

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

В Башкирии намерены изменить требования к усыновителям

В Башкирии намерены изменить требования к усыновителям

17 октября 2019, 11:13
Фото: Артур Салимов. Медиахолдинг 1Mi.
Законопроект рассмотрят депутаты на ближайшем заседании Курултая РБ.

Парламентарии намерены снизить требования к усыновителям, сообщается в пресс-релизе Госсобрания- Курултая Башкирии. В частности, предусмотрено, что суд может при вынесении решения не принимать во внимание состояние здоровья усыновителя.

«Проектом закона предусмотрено, не снятие обозначенных ограничений для всех, а именно право суда отступить от них в особых случаях в интересах самого ребенка», – объяснил председатель Башкирского парламента Константин Толкачев.

Он отметил, что исключения будут сделаны только в том случае, если усыновитель и усыновляемый уже проживают вместе.

«На практике суды сталкиваются с большим количеством случаев, когда родственники, попадающие в этот перечень, в течение длительного времени воспитывают проживающих с ними и оставшихся без родителей детей – как правило, своих племянников, внуков, создают необходимые условия для безопасности здоровья ребенка, но не могут официально усыновить его», – рассказал он.

Медиакорсеть сообщала, что республику ждет массовое сокращение приютов. Одним из первых стал приют в Архангельском районе. В региональном минтруде пояснили, что сейчас перед властями стоит задача сохранения ребенка в семье. То есть его помещение в приют переходит из разряда меры необходимой в крайнюю. Более подробнее о последствиях и причинах в опубликованном материале.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Сироты#Приют#Дети-сироты
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