В Башкирии намерены изменить требования к усыновителям

Posted 17 октября 2019, 11:13
Published 17 октября 2019, 11:13
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
Парламентарии намерены снизить требования к усыновителям, сообщается в пресс-релизе Госсобрания- Курултая Башкирии. В частности, предусмотрено, что суд может при вынесении решения не принимать во внимание состояние здоровья усыновителя.
«Проектом закона предусмотрено, не снятие обозначенных ограничений для всех, а именно право суда отступить от них в особых случаях в интересах самого ребенка», – объяснил председатель Башкирского парламента Константин Толкачев.
Он отметил, что исключения будут сделаны только в том случае, если усыновитель и усыновляемый уже проживают вместе.
«На практике суды сталкиваются с большим количеством случаев, когда родственники, попадающие в этот перечень, в течение длительного времени воспитывают проживающих с ними и оставшихся без родителей детей – как правило, своих племянников, внуков, создают необходимые условия для безопасности здоровья ребенка, но не могут официально усыновить его», – рассказал он.
Медиакорсеть сообщала, что республику ждет массовое сокращение приютов. Одним из первых стал приют в Архангельском районе. В региональном минтруде пояснили, что сейчас перед властями стоит задача сохранения ребенка в семье. То есть его помещение в приют переходит из разряда меры необходимой в крайнюю. Более подробнее о последствиях и причинах в опубликованном материале.