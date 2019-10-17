В Башкирии намерены изменить требования к усыновителям

Медиакорсеть сообщала, что республику ждет массовое сокращение приютов. Одним из первых стал приют в Архангельском районе. В региональном минтруде пояснили, что сейчас перед властями стоит задача сохранения ребенка в семье. То есть его помещение в приют переходит из разряда меры необходимой в крайнюю. Более подробнее о последствиях и причинах в опубликованном материале.