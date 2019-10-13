Большие проблемы среднего образования: что ждет ссузы Башкирии?

Posted 13 октября 2019, 07:16
Published 13 октября 2019, 07:16
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
По словам и. о. министра образования РБ Айбулата Хажина, в текущем году контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования республики — 18611 мест для выпускников 9-х классов и 3689 для выпускников 11-х классов. В сумме 22300 — в сравнении с прошлым учебным годом (25334 места) объем уменьшился примерно на 3 тыс.
— При этом наблюдается ежегодное увеличение количества выпускников 9-х классов школ и числа желающих поступить после окончания 9 классов в колледжи, — подчеркнул Айбулат Хажин. — Если в этом учебном году количество выпускников 9 классов достигло 42 371 человек, то к 2024 году их будет уже 53 534. По сравнению с текущим годом, их число увеличится на 26%.
Согласно прогнозу регионального министерства образования, через 5 лет республика может столкнуться с жестким дефицитом бюджетных мест в колледжах.
Кнутом и пряником
Работу профессиональных колледжей республики планируется закрепить за международным некоммерческим движением WorldSkills, в рамках которого в России с 2014 года пытаются вернуть престиж рабочих профессий. Предполагается, что результаты экзаменов, сданных по стандартам WorldSkills, должны входить в электронные базы данных, через которые работодатели быстро и легко находят специалистов.
— При этом выпускники не теорию сдают, а именно базовые практические навыки — получается своего рода «антиЕГЭ». <…> Не все еще поняли, что мы, по сути, линейка, которой можно измерить уровень образования в любом колледже или в целом в регионе. Учебные заведения, которые стремятся выпускать специалистов в соответствии с передовыми требованиями рынка, наверное, примут участие в движении. История остальных, видимо, закончится в умозримой перспективе. Конечно, не потому, что мы их будем как-то наказывать. Просто те, кто принципиально верен старым «проверенным» технологиям, не выживет, — отмечает технический директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков, называя сборную России, которая ездит на чемпионаты WorldSkills, «образовательным спецназом».
К слову о наказаниях. На августовском совещании по образованию замминистра образования РБ Гуллярия Ялчикаева отметила, что если профессиональные колледжи республики не смогут получить хотя бы один грант в рамках Worldskills Russia до 2024 года, то директоров этих колледжей обещают увольнять, а само заведение признают неэффективным. Речь идет о грантах Министерства просвещения РФ будут выделяться на создание мастерских по компетенции Worldskills. До 2024 года в республике их обещают открыть не менее 55 — и это единственный конкретный пункт в «сентябрьском указе» главы РБ Радия Хабирова, который касается среднего профессионального образования. Проект Worldskills Russia, реализуемый в рамках нацпроекта «Образование», планирует выдать гранты в Башкирии из федерального бюджета на общую сумму около 139 млн руб. (плюс еще 60 млн руб. из различных источников).
Примерно через месяц после этого сурового обещания министерство образования Башкирии предложило учредить гранты Главы Башкортостана для колледжей: ежегодно 10 грантов по 5 млн руб.
— Конечно, наши передовые колледжи продолжат участие в федеральных конкурсах на получение грантов и смогут оборудовать свои площадки в том числе за счет федеральных субсидий. Но республиканская поддержка нужна колледжам и их филиалам, расположенным в малых городах и сельской местности, а таких у нас около 40%, — констатировал Айбулат Хажин. — Они в силу своей слабой материальной базы не могут получить федеральный грант, но при этом выполняют важную социальную функцию: обучают детей сирот, малоимущих, детей с ограниченными возможностями здоровья, и в целом являются социокультурными центрами районов.
На укрепление материально-технической базы колледжей за последние два года республиканский бюджет выделил 340 млн рублей, еще 250 млн привлекли из федерального бюджета, но средств все равно не хватает. Глава региона Радий Хабиров идею выдачи грантов поддержал, но отметил, что вопрос нуждается в дополнительной проработке и конкретизации. То есть не факт, что это все-таки произойдет.
Тем временем образовательные учреждения требуют ремонта и обновления. Так, например, Уфимский автотранспортный колледж предложено снести, а землю (около 4 га) отдать под жилую застройку. По мнению директора УАТК Антона Карташова, это необходимо сделать в силу износа инженерных сетей и используемых колледжем зданий 30-60 гг. постройки. Новый дом для УАТК хотят строить за счет средств частного инвестора, но уже за пределами Уфы.
Пластырь против черных дыр
Еще в 2018 году шла речь о том, что российское министерство образования готовит масштабную реформу, которая коснется среднего профессионального образования. Предполагалось, что ключевым моментом станет создание на базе колледжей неких региональных центров профессиональной мобильности. Преимуществом этих центров должна была стать возможность обучать здесь не только вчерашних девятиклассников, но и взрослых специалистов, которые столкнулись с невостребованностью на рынке труда. Сейчас заканчивается 2019 год, но о реформе с тех пор ничего не слышно. В Уфе много говорят про строительство Научно-образовательного центра, а в 2020 году обещают открыть Центр профессиональной подготовки для школьников и выпускников в бизнес-центре в Черниковке. Но все это если и связано со средним профессиональным образованием, то очень опосредованно.
Главная проблема, которая была выявлена в сфере среднего профессионального образования за последние годы, — серьезно устаревшая материальная база.
— Поменять ее сейчас во всех 3,5 тыс. заведениях СПО не хватит никаких денег — это очень дорогостоящее мероприятие. И не всегда это имеет смысл: если мы сейчас полностью поменяем материальную базу, уже через пять лет многое устареет, — считает замглавы Минобрнауки РФ Ирина Потехина.
Поскольку реформирования в этой области не происходит, а в регионах самостоятельной перестройки системы, очевидно, не ожидается, то в Башкирии только и остается на ходу заливать грантами дыры в материальной базе ссузов. Правда, эта база вскоре устареет, но это будет уже после 2024 года. И в этом смысле гранты — временная и прожорливая мера, которая довольно скоро попросит еще столько же, если не больше.
То есть фактически решение проблемы откладывается, как и попытка исправить ситуацию с большим количеством ненужных специалистов в регионе, как и ситуация с людьми старшего возраста, которые не могут влиться в попытку худо-бедно цифровизировать регион (результаты «инновационной» программы переподготовки специалистов предпенсионного возраста и востребованность новых кадров еще предстоит оценить). Все эти проблемы нужно решать в едином комплексе; точечные удары и грантовые истории фундаментального решения не принесут. Стоит ли тогда удивляться тому, что молодежь продолжает не хотеть оставаться в регионе?
P.S. Напомним, всего в Башкирии 114 колледжей и техникумов в рейтинг. В 100 лучших образовательных учреждений России, формируемый по показателям вовлеченности в развитие движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», по итогам 2017 года вошел Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж. Этот же колледж вошел в топ по итогам 2018 года, также к нему добавились Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий и Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина. Очевидно, что все 114 заведений гранты получить не смогут и до заявленных норм не дотянут, а значит их число должно сократиться (или качество — упасть). Посмотрим на списки выживших ссузов через одну маленькую, но очень амбициозную пятилетку.