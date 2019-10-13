Большие проблемы среднего образования: что ждет ссузы Башкирии?

Еще в 2018 году шла речь о том, что российское министерство образования готовит масштабную реформу, которая коснется среднего профессионального образования. Предполагалось, что ключевым моментом станет создание на базе колледжей неких региональных центров профессиональной мобильности. Преимуществом этих центров должна была стать возможность обучать здесь не только вчерашних девятиклассников, но и взрослых специалистов, которые столкнулись с невостребованностью на рынке труда. Сейчас заканчивается 2019 год, но о реформе с тех пор ничего не слышно. В Уфе много говорят про строительство Научно-образовательного центра, а в 2020 году обещают открыть Центр профессиональной подготовки для школьников и выпускников в бизнес-центре в Черниковке. Но все это если и связано со средним профессиональным образованием, то очень опосредованно.