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Posted 8 октября 2019, 11:00

Published 8 октября 2019, 11:00

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Белгородской области задержали водителя сбившего насмерть женщину и двоих детей

В Белгородской области задержали водителя сбившего насмерть женщину и двоих детей

8 октября 2019, 11:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Под Белгородом полицейские арестовали 30-летнего мужчину, которого подозревают в ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла на автотрассе «Россошь – Старобельск – Лозная». Об этом информирует RNS.

По версии следствия, в момент ДТП автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по шоссе он сбил следовавших в попутном направлении велосипедистов.

Машина сбила 12-мальчика, а также женщину 1981 года рождения, везшую 10-летнюю девочку. В результате аварии все трое погибли. Предполагаемый виновник автокатастрофы скрылся с места происшествия. Его нашли в селе Ровеньки. Мужчина успел бросить автомобиль. При себе у подозреваемого не было водительского удостоверения. Проверка показала, что ранее этот мужчина уже не раз был судим за езду в пьяном виде.

По факту аварии повлекшей смерть людей проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия#Новости
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