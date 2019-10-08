В Белгородской области задержали водителя сбившего насмерть женщину и двоих детей

Posted 8 октября 2019, 11:00
Published 8 октября 2019, 11:00
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
По версии следствия, в момент ДТП автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по шоссе он сбил следовавших в попутном направлении велосипедистов.
Машина сбила 12-мальчика, а также женщину 1981 года рождения, везшую 10-летнюю девочку. В результате аварии все трое погибли. Предполагаемый виновник автокатастрофы скрылся с места происшествия. Его нашли в селе Ровеньки. Мужчина успел бросить автомобиль. При себе у подозреваемого не было водительского удостоверения. Проверка показала, что ранее этот мужчина уже не раз был судим за езду в пьяном виде.
По факту аварии повлекшей смерть людей проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.