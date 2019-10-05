Альфа-Банк и Retail Group запустили инновационную блокчейн-платформу

Используя приложение, клиент получает доступ к собственному виртуальному месту для работы, где он может управлять пулом компаний, лимитами и позициями. Все взаимодействия с банком проводятся благодаря усиленной квалифицированной электронной подписи и смарт-контрактам. Новая платформа позволяет использовать инфраструктурные услуги аналогично тому, как работают облачные бизнес-провайдеры.