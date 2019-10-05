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Posted 5 октября 2019, 06:08

Published 5 октября 2019, 06:08

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

Альфа-Банк и Retail Group запустили инновационную блокчейн-платформу

Альфа-Банк и Retail Group запустили инновационную блокчейн-платформу

5 октября 2019, 06:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили платформу Distributed Treasury and Cash Management. Она предназначена для контроля над платежами, депозитом и пулом ликвидности корпоративных клиентов.

За основу сервиса была взята модель Bank-as-a-Service (BaaS) – «банк как услуга». То есть предприниматель самостоятельно может выбрать сервисы банка, проводя кастомизацию финансовых инструментов исключительно в личных целях, сообщает NewsNN.ru.

Директор центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон отметил уникальность каждого клиента из корпоративной области. Отличие DTCM заключается в том, что бизнесмен самостоятельно выстраивает логику продукции и по факту создает свой собственный «банк», подстроенный под каждые нужды.

BaaS имеет массу преимуществ перед классической моделью взаимодействия с банком и работает по логике подстраивания продуктов под нужды клиента. Созданный сервис DTCM - это приложение, базирующееся на блокчейн-платформе. В него входят смарт-контракты, открытый банкинг, открытые API и технология распределенного реестра.

Главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич добавила, что технологии продолжат развиваться. Модернизация необходима для управления данными и снижения рисков и издержек. По мнению Демяшкевич, технология может уйти и в платежную функцию, инкассацию, оптимизацию и работу со страховщиками.

Используя приложение, клиент получает доступ к собственному виртуальному месту для работы, где он может управлять пулом компаний, лимитами и позициями. Все взаимодействия с банком проводятся благодаря усиленной квалифицированной электронной подписи и смарт-контрактам. Новая платформа позволяет использовать инфраструктурные услуги аналогично тому, как работают облачные бизнес-провайдеры.

Директор по развитию Waves Enterprise Игорь Кузьмичев добавил, что реализованный проект показал, что клиенты теперь могут выбирать банки не по «привычке», а изучать новые возможности, которые помогут им в развитии бизнеса.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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