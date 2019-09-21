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Posted 21 сентября 2019, 03:00

Published 21 сентября 2019, 03:00

Modified 3 февраля, 06:30

Updated 3 февраля, 06:30

Неделя в Башкирии: Инаугурация, СПЧ и чужие миллиарды

21 сентября 2019, 03:00
Сюжет
Эксклюзив
Все самое интересное и только для вас: мы собрали наиболее важные события, сформировавшие медийную картину в республике в течение всей ушедшей недели.

Традиционное оперативное совещание Правительства на текущей неделе началось с бойкого доклада о ходе реализации проекта «Башкирские дворики». Глава региона Радий Хабиров напомнил, что ремонт подъездов — задача государственного уровня и обратился ко всем с пожеланием бережнее относиться к подъездам: «Не можем бесконечно тратить деньги».

Кстати, напомним о материале нашего издания о тяжелом труде тех, кто эти подъезды ремонтирует и живет в подвалах.

Деньги действительно немалые. На том же совещании ио министра ЖКХ Башкирии Борис Беляев доложил о готовности к отопительному сезону в республике. По его словам, на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме в этом году было потрачено 7,9 млрд рублей.

Радий Хабиров уточнил, что за поддержание тепла в квартирах и соцобъектах зимой глава регионального министерства ЖКХ несет персональную ответственность.

Одно из двух значимых событий, произошедших на этой неделе можно назвать историческим. В республике представлен состав регионального Совета по правам человека при главе Башкирии. В него вошли три экс-кандидата на прошедших выборах Главы региона. Один из них — Владимир Барабаш и возглавил этот Совет. Всего с утвержденном списке — 36 правозащитников — опытных и не очень. На первое заседание Совета из Москвы прилетела также секретарь федерального СПЧ Ирина Киркора.

«ЛГБТ, зеки, дольщики и ЖКХ — чем займется СПЧ Башкирии». На вопросы нашего корреспондента ответили в материале.

19 сентября, в Уфе прошла первая по значимости и масштабности и вторая хронологически (тоже значимая) политическая тусовка: инаугурация вновь избранного главы Башкирии Радия Хабирова. На мероприятие прибыли весь политический и общественный истеблишмент республики.

Радий Хабиров пообещал решить множество инфраструктурных проблем, привлечь много миллиардов инвестиций, развить здравоохранение, образование, увеличить к концу 2024 года численность населения республики до 4,1 миллиона человек (сейчас 4,051 млн) и окончательно решить проблемы обманутых дольщиков.

Один из гостей — Муртаза Рахимов прокомментировал инаугурацию Радия Хабирова, сообщив, что ни на секунду не сомневался, что башкирский народ поддержит кандидатуру Хабирова на выборах: «Наконец-то правительство правильно поступило, а то за 8 лет человек разрушил всю систему, которая была отработана, — заявил он, имея в виду Рустэма Хамитова. — Хамитов был черным пятном в истории башкирского народа. Непонятно, как он стал хозяином».

19 сентября, после церемонии вступления в должность главы Башкирии, правительство республики подало в отставку. Радий Хабиров дал поручение сформировать новое в течение месяца, назвав его «правительством развития».

Новые посты уже получили экс-председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев и Павел Сафронов (генеральный директор Регоператора Башкирии), Лилию Гумерову наделили полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В Курултае Башкирии согласовали кандидатуру и прокурора республики Владимира Ведерникова.

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова рассказала нашему корреспонденту о том, что «Сейчас востребованы профессии со смешанными компетенциями». Также в другом интервью она сообщила, что в Башкирии на младенческую смертность влияет нехватка медиков.

Из-за нехватки внимания и других проблем все никак не падает уровень самоубийств в регионе, хотя по отчетам этот вид смертности в настоящее время обозначают другими терминами. Подробнее в материале «Фальсификат смерти: что не так со статистикой суицидов и их профилактикой в Башкирии».

Если вам не хватает жаренных материалов, и вы лишь ради этого смотрите программу Андрея Малахова, то бросьте все это. У нас в Уфе не менее интересно. Чести не имею: Дело об изнасиловании в Уфе вновь напомнило о правах проституток. В то же время говорят, что это друзья африканца, обвиненного в изнасиловании проститутки в Уфе, сочинили песню.

В другом громком небывалом ранее в стране уголовном деле по изнасилованию 23-летней дознавательницы выступили с показаниями ее коллеги. Они рассказали, что не заметили на следующий день после произошедшего никаких странностей, что «на работу она пришла в приподнятом настроении и все еще подшофе».

Вот в этих двух материалах речь идет о больших чужих деньгах. Афера на миллиард: свидетель переложил вину с одного бывшего вице-мэра Уфы на другого.

«Золотой запас» всё: Ведущий банк Башкирии оказался финансовой пирамидой. Сотрудники банка «Роскомснаббанк» вводили в заблуждение вкладчиков и переводили их деньги в сомнительные структуры.

Из добрых новостей: Радий Хабиров обещал помочь девочке из Башкирии с деформированным лицом, в онкологический диспансер Башкирии поступило новое оборудование, под Уфой открылся уникальный пансионат для пожилых людей, в часть празднования Дня республики жители региона дополнительно отдохнут один день.

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