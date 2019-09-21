Неделя в Башкирии: Инаугурация, СПЧ и чужие миллиарды

Если вам не хватает жаренных материалов, и вы лишь ради этого смотрите программу Андрея Малахова, то бросьте все это. У нас в Уфе не менее интересно. Чести не имею: Дело об изнасиловании в Уфе вновь напомнило о правах проституток. В то же время говорят, что это друзья африканца, обвиненного в изнасиловании проститутки в Уфе, сочинили песню.