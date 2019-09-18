ЛГБТ, зеки, дольщики и ЖКХ — чем займется СПЧ Башкирии

- Заседание прошло на очень позитивной ноте. Нам раздали положения о совете, в котором были пункты, с которыми лично я не согласна. Например, Совет не рассматривает обращения по личным вопросам, в том числе связанные с имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а также с жалобами на решения суда, органов следствия и дознания. То есть этим предложением вычеркнут огромный пласт и один из самых основных, на мой взгляд, проблем, - заявила правозащитница Альмира Жукова. - Мы никогда не сможем понять ситуацию с нарушениями прав граждан, если не будем изучать их жалобы, изучать решения судов, бороться с заказными уголовными и другими делами. И не сможем донести ситуацию до главы. Без изучения этих проблем — это будет новый мертворожденный орган, и я не вижу без этого реальной возможности помочь гражданам республики. Нельзя защитить и исправить ситуацию с данным запретом. Но Радий Фаритович сказал, что Совет вправе изменить данное положение. <...> Мне понравились люди, которые вошли в состав (за небольшим исключением). Я - оптимист и думаю, что у нас все получится.