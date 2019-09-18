ЛГБТ, зеки, дольщики и ЖКХ — чем займется СПЧ Башкирии

Posted 18 сентября 2019, 09:12
Published 18 сентября 2019, 09:12
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
У создания регионального СПЧ есть своя предыстория. Напомним, что в начале августа, аккурат за месяц до выборов главы Башкирии, вышли в свет рекомендации по итогам выездного заседания Совета по правам человека при президенте РФ, которые побывали в Башкирии в конце марта 2019 года.
Правозащитники федерального уровня тогда побывали возле стерлитамакских шиханов, съездили в Сибай, а также посетили множество социальных объектов в Уфе, Благовещенске, Салавате, заехали к Росгвардии, в воспитательную колонию, СИЗО и т.д. По итогам визита федеральный СПЧ подготовил рекомендации и направил их руководству Башкирии, правительству Российской федерации, а также в прокуратуру и в адрес муниципалитетов, в которых побывали правозащитники.
В рекомендациях, в частности, говорится о необходимости включить проект рекультивации территории бывшей промплощадки АО «Уфахимпром» в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Большой блок рекомендаций также касался ситуации с горением руды и регулярными превышениями ПДК по сернистому газу в Сибае, сохранения башкирских шиханов, обеспечения сырьем производства соды в г. Стерлитамак, деятельности ООО «Кроношпан-Башкортостан» и т.д.
Не меньше внимания было уделено также вопросам соблюдения прав жителей республики при расселении аварийного жилья, формировании комфортной городской среды, прав заключенных, медицинского обслуживания.
Очевидно, что сам собой возник вопрос, а кто же будет воплощать эти рекомендации в жизнь. Но идея создать региональный СПЧ не сразу нашла одобрение у руководства Башкирии.
- Мне неоднократно предлагали создать Совет. Как мог долгое время отказывался от создания общественной структуры, в которой соберутся довольно сложные для власти люди, - отметил Радий Хабиров, выступая теперь перед членами только что созданного СПЧ.
Так или иначе, но вчера, 17 сентября, в республике появился Совет по развитию гражданского общества и правам человека, заседание которого прошло в Колонном зале регионального Минсельхоза.
Радий Хабиров, обратился к собравшимся правозащитникам, поздравил их с этим событием и представил членов Совета. Председателем новой общественной структуры назначен Владимир Барабаш, его заместителем стал известный общественник Вадим Беляков, занимающийся защитой прав в сфере ЖКХ, ответственным секретарем — Зульфия Гайсина.
Трое членов Совета из 36 — это экс-кандидаты на пост главы Башкирии (Владимир Барабаш, Зульфия Гайсина и Владимир Кобзев). Остальные - люди с активной жизненной позицией, имеющие репутацию лидеров общественного мнения. Медиакорсеть собрала первые впечталения от пребывания в составе СПЧ и узнала их планы на будущее.
Предприниматель Азамат Галин написал в соцсетях, что планирует заняться защитой прав детей.
- Я согласился осознанно именно с этой целью. Сам много лет работал в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Достойные и уважаемые люди оказались в Совете. Думаю, с такими людьми и работать удовольствие, - сказал он.
- Заседание прошло на очень позитивной ноте. Нам раздали положения о совете, в котором были пункты, с которыми лично я не согласна. Например, Совет не рассматривает обращения по личным вопросам, в том числе связанные с имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а также с жалобами на решения суда, органов следствия и дознания. То есть этим предложением вычеркнут огромный пласт и один из самых основных, на мой взгляд, проблем, - заявила правозащитница Альмира Жукова. - Мы никогда не сможем понять ситуацию с нарушениями прав граждан, если не будем изучать их жалобы, изучать решения судов, бороться с заказными уголовными и другими делами. И не сможем донести ситуацию до главы. Без изучения этих проблем — это будет новый мертворожденный орган, и я не вижу без этого реальной возможности помочь гражданам республики. Нельзя защитить и исправить ситуацию с данным запретом. Но Радий Фаритович сказал, что Совет вправе изменить данное положение. <...> Мне понравились люди, которые вошли в состав (за небольшим исключением). Я - оптимист и думаю, что у нас все получится.
- Что для меня пока важнее, и какой приоритет у меня будет в новом совете — так это старая работа по решению жилищных проблем, - коротко отреагировал Вадим Беляков.
- Повестка дня в основном касалась организационных моментов, однако уже на первом заседании озвучены острые проблемы, касающиеся защиты конституционных прав человека, по которым нам ещё предстоит выработать обоснованную позицию на заседаниях комитетов и рабочих групп, - поделилась мнением Зульфия Гайсина. - Я уверена, что мы сможем стать тем самым „мостом“ между органами власти и жителями Башкортостана, чтобы декларированный ранее диалог стал реальностью в ближайшее время. Для этого каждый из нас должен ответственно отнестись к оказанному доверию и осознать, что время диссидентства и „критики ради критики“ ушло, в нашей республике настало время реализации прав человека и гражданина.
- Ожидал худшего, но по первому заседание и тем вопросам, которые обсуждали кулуарно, есть желание и понимание работы в части защиты прав избирателей. Хотя Совет является консультативным органом, мы можем выносить и предложения законодательные инициативы, например, - отметил Ренат Факиев.
- Состав членов совета подобран очень корректно, много людей в составе с богатым жизнененым опытом правозащитной деятельности, радует, что многие члены совета знакомы друг с другом по общественной работе. Впечатления пока двоякие: происходит становление деятельности совета, остаётся много вопросов касаемо деятельности совета, взаимодействия с органами власти. Планирую поднимать вопросы связанные с здравоохранением, доступной средой и образованием. Накопилось много вопросов к исполнителям, - сообщил Виль Тухватуллин.
- Впечатлений пока нет. Есть много вопросов по функционалу и реальным полномочиям Совета. Участие в работе СПЧ для меня пока выглядит экспериментом. Если он окажется реальным инструментом диалога власти с обществом, если удастся не только обсудить, но и решить что-то из запланированного, то буду считать решение вступить правильным. Что касается коллег, то среди них есть люди, увлечённые своим делом, которые искренне хотят повлиять на ситуацию. Даст ли система реализовать намеченное, покажет время, - считает Руслан Валиев.
- Несмотря на осуждающие интонации, которые появились у интернет-аудитории, лично я всегда остаюсь верна позиции: если власть предлагает диалог, то имеет смысл пойти ей навстречу, потому что есть такие вещи, которые не изменить постами в соцсетях, например, в части законодательных инициатив. Моя работа в этом Совете никак не меняет моих либеральных взглядов, я вошла в него сразу в трех ипостасях: по линии защиты прав женщин и ЛГБТ, а также как активистка „Архзащиты Уфы“ — общественного движения, которое планомерно работает с 2012 года очень небольшим составом участников. По этим трем направлениям я и планирую продолжать работать. Буду рада, если Совет окажется в этом полезным, - высказалась Кристина Абрамичева.
Видимо, предосхищая вопросы широкой аудитории и просьбы рассказать подробнее о членах Совета, новый глава СПЧ Владимир Барабаш опубликовал на своей странице в соцсетях список членов СПЧ с указанием их рода занятий "в миру".
Список членов Совета по правам человека
1. Аббасов Валех, почетный адвокат России, Председатель Гильдии российских адвокатов по РБ, Председатель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» по РБ, председатель Межпартийного Совета региональных отделений политических партий.
2. Абрамичева Кристина, общественный деятель, активист движения«Архзащита Уфы», активист движения «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие».
3. Ахьямов Ридан, координатор движения «Зеленый патруль Башкирии».
4. Барабаш Владимир, директор Фонда развития городских проектов
5. Беляков Вадим, правозащитник, президент АНО «Уфасити.ми»
6. Вакилов Марат, заслуженный юрист РБ, экс-председатель Верховного суда Республики Башкортостан.
7. Валиев Руслан, шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе».
8. Вишневская Полина, директор НП «Гильдия медиаторов Республики Башкортостан», активист РМОО «Союз велосипедистов Республики Башкортостан».
9. Гагин Валериан, директор ООО «Дом искусства», президент Ассоциации «Профессиональных участников арт-рынка по формированию и развитию индустрии творчества».
10. Гайсина Зульфия, общественный деятель, правозащитник, председатель правления Жилищно-строительного кооператива «Лазурный».
11. Галин Азамат, председатель Правления Ассоциации производителей напитков Республики Башкортостан, учредитель ООО «Архангельские варенья», председатель Исполкома Всемирного курултая башкир в 2009-2010 гг.
12. Галин Олег, председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Башкортостан, заместитель Председателя Общественной палаты Республики Башкортостан, председатель РОО морских пехотинцев Республики Башкортостан «Витязь», исполнительный директор, учредитель юридической компании ООО «Алекс».
13. Жукова Альмира, председатель правления Фонда поддержки правозащитных инициатив «Правозащитный Фонд Альмиры Жуковой», исполнительный директор РОО «За права человека и гражданина» в РБ.
14. Жуков Сергей, общественный деятель, индивидуальный предприниматель, депутат Благовещенского горсовета.
15. Зайнуллин Динар, общественный деятель.
16. Зеликман Алексей, известный адвокат по резонансным делам (защищал руководство УМПО, главу Краснокамского района, благовещенских милиционеров).
17. Ибрагимова Гульшат, председатель РОО Совет матерей «Материнское сердце».
18. Исангулов Ильдар, правозащитник, журналист.
19. Кобзев Владимир, общественный деятель, блогер.
20. Киркора Ирина, ответственный секретарь СПЧ при президенте РФ.
21. Кадыров Эдуард, активист движения «Сибай, дыши!».
22. Латыпова Файруза, директор БФ помощи тяжелобольным детям «Особенные дети», создатель центра абилитации «Любимый малыш», врач-неонатолог высшей категории, педиатр, кандидат медицинских наук, «Детский врач 2010 года», «Достояние столицы», многодетная мама, автор книги для родителей и проекта «Особенные дети».
23. Лаврентьев Сергей, политолог, доцент Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан.
24. Машковская Ирина, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества по Республике Башкортостан.
25. Маулимшина Эльза, правозащитник, член общественного движения «Архзащита Уфы», заместитель директора в юридическом агентстве ООО «Гадес».
26. Михеева Гузалия, заместитель председателя правления местной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» в г. Уфе.
27. Набиев Рустам, общественный деятель, спортсмен-паралимпиец, десантник.
28. Павлова Наталья, главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан».
29. Рахимова Рауфа, президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Излегек», Издатель сайта «ПроУфу» и газеты «Бонус».
30. Раянов Фанис, член-корреспондент АН РБ, доктор юридических наук, профессор.
31. Салахова Индира, председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных».
32. Самохин Валерий, эксперт в сфере защиты прав потребителей.
33. Сорг Наталья, лидер сообщества мам детей-инвалидов.
34. Сурначева Радмила, учредитель благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет».
35. Тухватуллин Виль, общественный деятель.
36. Факиев Ренат, координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Республике Башкортостан.
Медиакорсеть следит за развитием событий.