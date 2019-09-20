mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2019, 08:14

Published 20 сентября 2019, 08:14

Modified 3 февраля, 06:57

Updated 3 февраля, 06:57

В суде по изнасилованию 23-летней дознавательницы выступили с показаниями ее коллеги

20 сентября 2019, 08:14
Коллеги экс-дознавательницы из Уфы, дело об изнасиловании которой рассматривается в суде, дали свои показания. По информации РИА Новости, они не заметили на следующий день после произошедшего никаких странностей.

Со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова, агентство сообщает, что на работу она пришла в приподнятом настроении и все еще подшофе.

»Свидетели сообщили, что никаких психологических и физических признаков изнасилования не заметили в своей коллеге», — приводят цитату адвоката журналисты.

Он также сообщил, что на утренней оперативке обвиняемый экс-начальник отдела полиции Эдуард Матвеев при всех коллегах высказал недовольство ее работой.

«По данным свидетелей, Матвеев вызвал ее и потребовал завершить начатые дела по дознанию. К вечеру этого дня она написала заявление о групповом изнасиловании», — отметил защитник.

Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах РИА Новости также сообщают, что суду стали известны нелицеприятные вещи, связанные с характеристикой потерпевшей. В частности, ее коллеги рассказали, что несколькими днями ранее девушка напилась на мероприятии и приставала к мужчинам.

«Когда ее попросили уехать, она села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершила ДТП. Ее уволили именно из-за этого, там было проведено служебное расследование», — рассказал агентству источник.

Ранее Медикорсеть сообщала, что 13 сентября была опубликована видеозапись, сделанная в туалете Уфимского РУВД, где предположительно было совершено изнасилование. Ранее стало известно, что на последних заседаниях потерпевшая путалась в показаниях и эмоционально отвечала на вопросы суда. В результате ей предложили нарисовать на доске, как все произошло. Позднее стало известно, что уволился следователь, который вел дело об изнасиловании.

Напомним, о громком преступлении общественность узнала в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница заявила, что ее изнасиловали три высокопоставленных полицейских руководителя.

Материалы по теме
В Башкирии телевидение опубликовало кадры с места изнасилования экс-дознавательницыСледователь, который вел дело об изнасиловании дознавательницы, решил уволитьсяЧести не имею: Дело об изнасиловании в Уфе вновь напомнило о правах проституток
#Происшествия#Новости#Изнасилование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика