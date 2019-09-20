В суде по изнасилованию 23-летней дознавательницы выступили с показаниями ее коллеги

Posted 20 сентября 2019, 08:14
Published 20 сентября 2019, 08:14
Modified 3 февраля, 06:57
Updated 3 февраля, 06:57
Со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова, агентство сообщает, что на работу она пришла в приподнятом настроении и все еще подшофе.
»Свидетели сообщили, что никаких психологических и физических признаков изнасилования не заметили в своей коллеге», — приводят цитату адвоката журналисты.
Он также сообщил, что на утренней оперативке обвиняемый экс-начальник отдела полиции Эдуард Матвеев при всех коллегах высказал недовольство ее работой.
«По данным свидетелей, Матвеев вызвал ее и потребовал завершить начатые дела по дознанию. К вечеру этого дня она написала заявление о групповом изнасиловании», — отметил защитник.
Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах РИА Новости также сообщают, что суду стали известны нелицеприятные вещи, связанные с характеристикой потерпевшей. В частности, ее коллеги рассказали, что несколькими днями ранее девушка напилась на мероприятии и приставала к мужчинам.
«Когда ее попросили уехать, она села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершила ДТП. Ее уволили именно из-за этого, там было проведено служебное расследование», — рассказал агентству источник.
Ранее Медикорсеть сообщала, что 13 сентября была опубликована видеозапись, сделанная в туалете Уфимского РУВД, где предположительно было совершено изнасилование. Ранее стало известно, что на последних заседаниях потерпевшая путалась в показаниях и эмоционально отвечала на вопросы суда. В результате ей предложили нарисовать на доске, как все произошло. Позднее стало известно, что уволился следователь, который вел дело об изнасиловании.
Напомним, о громком преступлении общественность узнала в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница заявила, что ее изнасиловали три высокопоставленных полицейских руководителя.