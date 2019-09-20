В суде по изнасилованию 23-летней дознавательницы выступили с показаниями ее коллеги

Ранее Медикорсеть сообщала, что 13 сентября была опубликована видеозапись, сделанная в туалете Уфимского РУВД, где предположительно было совершено изнасилование. Ранее стало известно, что на последних заседаниях потерпевшая путалась в показаниях и эмоционально отвечала на вопросы суда. В результате ей предложили нарисовать на доске, как все произошло. Позднее стало известно, что уволился следователь, который вел дело об изнасиловании.