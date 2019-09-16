Друзья африканца, обвиненного в изнасиловании проститутки в Уфе, сочинили песню

Напомним, мы рассказывали недавно об этой истории подробно. 31 декабря прошлого года в полицию обратилась уфимская проститутка Мария Л., и сообщила, что ее изнасиловал, угрожая кухонным ножом, 23-летний темнокожий парень Айо Осиа, который вдобавок похитил у нее четыре телефона и планшет. Когда же мужчину задержали, выяснилось, что у него своя версия событий. По его словам, Мария Л. год назад похитила у него 500 евро, Айо искал ее почти год и вот теперь приехал забрать деньги. Однако Мария сообщила, что не располагает нужной суммой и предложила компенсировать её «натурой». Айо переспал с ней и договорился, что женщина вернет ему деньги позднее, а залог он забрал телефоны и планшет. На протяжении восьми с лишним месяцев Айо находится в заключении, он даже начал писать мемуары об этом.