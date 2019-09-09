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Posted 9 сентября 2019, 12:52

Published 9 сентября 2019, 12:52

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

В столице Башкирии изменятся городские границы

9 сентября 2019, 12:52
На очередном заседании уфимского горсовета планируется рассмотреть вопрос изменения городских границ.

По данным «Башмедиа», к столице региона перейдут 16,7 га Уфимского района, взамен чего пригороду отойдут 0,3 га в Зубовском и 6,3 га в Чесноковском сельсовете.

Сообщается, что обмен землями необходим для приведения административных границ в соответствии с обслуживанием автомобильной дороги федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург.

Также планируется передать из Благовещенского района в Уфу земли поселка Керамика площадью 57,1 тысячи квадратных метров

#Роман Фаткуллин#Общество#Новости
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