В столице Башкирии изменятся городские границы

Posted 9 сентября 2019, 12:52
Published 9 сентября 2019, 12:52
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
По данным «Башмедиа», к столице региона перейдут 16,7 га Уфимского района, взамен чего пригороду отойдут 0,3 га в Зубовском и 6,3 га в Чесноковском сельсовете.
Сообщается, что обмен землями необходим для приведения административных границ в соответствии с обслуживанием автомобильной дороги федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург.
Также планируется передать из Благовещенского района в Уфу земли поселка Керамика площадью 57,1 тысячи квадратных метров