В Уфе волонтеры нашли 28-летнего Дмитрия Мохова спустя три месяца поисков

Posted 23 августа 2019, 06:33
Published 23 августа 2019, 06:33
Modified 3 февраля, 06:28
Updated 3 февраля, 06:28
Как сообщает издание bashnews, у молодого человека были проблемы с деньгами. Вероятно, финансовый кризис и подтолкнул его к исчезновению. Он перестал ходить на работу и прервал связь со всеми. Дмитрия искали три месяца. Некоторое время его видели в городе, а также в садах близ Уфы.
Накануне его нашли живым и здоровым в садах недалеко от родной деревни в Уфимском районе. Где он находился все это время, что с ним произошло и почему он не общался с близкими, не сообщается.