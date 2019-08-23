В Уфе волонтеры нашли 28-летнего Дмитрия Мохова спустя три месяца поисков

Как сообщает издание bashnews, у молодого человека были проблемы с деньгами. Вероятно, финансовый кризис и подтолкнул его к исчезновению. Он перестал ходить на работу и прервал связь со всеми. Дмитрия искали три месяца. Некоторое время его видели в городе, а также в садах близ Уфы.