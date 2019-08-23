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Posted 23 августа 2019, 06:33

Published 23 августа 2019, 06:33

Modified 3 февраля, 06:28

Updated 3 февраля, 06:28

В Уфе волонтеры нашли 28-летнего Дмитрия Мохова спустя три месяца поисков

23 августа 2019, 06:33
Мужчину искали полицейские и родственники.

Как сообщает издание bashnews, у молодого человека были проблемы с деньгами. Вероятно, финансовый кризис и подтолкнул его к исчезновению. Он перестал ходить на работу и прервал связь со всеми. Дмитрия искали три месяца. Некоторое время его видели в городе, а также в садах близ Уфы.

Накануне его нашли живым и здоровым в садах недалеко от родной деревни в Уфимском районе. Где он находился все это время, что с ним произошло и почему он не общался с близкими, не сообщается.

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