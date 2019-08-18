Нужна помощь: волонтеры Уфы разыскивают пропавшую Веронику Дильмухаметову
Вчера, 15:07ОбществоНадежда Валитова
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Женщина нуждается в медицинской помощи.
53-летняя уфимка ушла из дома в неизвестном направлении. Ее разыскивают волонтеры и родственники. Известно, что она может находиться в Москве или Московской области.
Приметы пропавшей: женщина плотного телосложения при росте 167 см., шатенка с голубыми глазами.
Всем тем, кто хоть что-либо может знать о том, где находится Вероника Дильмухаметова, просьба позвонить по тел. 112, 8-800-700-54-52.
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