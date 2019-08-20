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Posted 20 августа 2019, 12:39

Published 20 августа 2019, 12:39

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

В «Ночь кино» в Уфе покажут сериалы «Офис», «Время приключений» и «Рик и Морти»

В «Ночь кино» в Уфе покажут сериалы «Офис», «Время приключений» и «Рик и Морти»

20 августа 2019, 12:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
«КиноПоиск» бесплатно покажет культовые зарубежные сериалы в рамках акции.

Как заявляют организаторы, 24 августа на «Ночи кино» состоится показ западных ситкомов и анимации, которые имеют высокие оценки на КиноПоиске, при этом многие из них уже стали сериальной классикой.

В рамках программы будут показаны первые эпизоды сериалов «Сообщество», «Офис», а также анимационных сериалов — «Время приключений», «Вся правда о медведях», «Рик и Морти», «Робоцып» плюс новый мини-сериал «Семейный брак» в озвучке Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца.

В Уфе программа пройдет в кинотеатре «Киномакс» (ТРК «Планета»), с 17:00 до 00:10. Вход бесплатный, по регистрации.

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