В «Ночь кино» в Уфе покажут сериалы «Офис», «Время приключений» и «Рик и Морти»

Posted 20 августа 2019, 12:39
Published 20 августа 2019, 12:39
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
Как заявляют организаторы, 24 августа на «Ночи кино» состоится показ западных ситкомов и анимации, которые имеют высокие оценки на КиноПоиске, при этом многие из них уже стали сериальной классикой.
В рамках программы будут показаны первые эпизоды сериалов «Сообщество», «Офис», а также анимационных сериалов — «Время приключений», «Вся правда о медведях», «Рик и Морти», «Робоцып» плюс новый мини-сериал «Семейный брак» в озвучке Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца.
В Уфе программа пройдет в кинотеатре «Киномакс» (ТРК «Планета»), с 17:00 до 00:10. Вход бесплатный, по регистрации.